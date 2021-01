Jenson Button gaat strijd aan met Hamilton en Rosberg - Autoblog.nl

Jenson Button is de nieuwste toevoeging van coureurs met F1-ervaring die we in de Extreme E gaan zien.

Je kan zeggen wat je wil van het nieuwe racekampioenschap Extreme E, maar je kunt niet klagen over de deelnemende namen. Maar goed. Films met bekende acteurs en actrices betekent ook niet automatisch dat deze Oscars binnensleept, dus dat is altijd even afwachten.

Jenson Button neemt deel aan Extreme E

Jenson Button is de nieuwste naam die deelneemt aan Extreme E. Het is naast Lewis Hamilton en Nico Rosberg de derde F1-wereldkampioen die deelneemt aan het nieuwe racekampioenschap. In Extreme E nemen elektrische SUV’s het tegen elkaar op onder extreme omstandigheden.

Button is meer dan een teammanager. De Brit klimt ook zelf achter het stuur in de auto van zijn team, JBXE. De afgelopen jaren hield de voormalige F1-coureur zich bezig met andere initiatieven, waaronder deelname aan het WEC, de 24u van Le Mans en de Super GT. Recent werd bekend dat Button ook weer terugkeert in de Formule 1, dit keer als adviseur bij Williams.

Het voordeel voor de 41-jarige coureur is dat hij geen rookie is op het gebied van offroad racen. In 2019 nam de Britse rijder deel aan de Baja 1000. Extreme hitte en ruwe omstandigheden is wat dat betreft bekend terrein voor de coureur.

Extreme E met onder andere Jenson Button, Nico Rosberg en Lewis Hamilton gaat in april van dit jaar van start.