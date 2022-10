Zo hard knalt de nieuwe Porsche 992 GT3 RS over de ‘Ring

Het is helaas geen nieuw record. Één Porsche-record is wel genoeg voor vandaag.

Als er één merk recordgeil is, dan is het Porsche wel. Vanochtend nog schreven we over hun laatste wapenfeit. Met de 992 Turbo pakten ze het Pikes Peak-record van Bentley af. Porsche heeft echter niet alleen Pikes Peak onveilig gemaakt. Ze zijn ook weer bij de Nordschleife geweest voor een hot lap met de gloednieuwe GT3 RS.

Met zijn gigantische achtervleugel is de GT3 RS meer dan ooit een circuitwapen. De ‘Ringtijd is daarom eigenlijk een relevanter getal dan de acceleratie van 0-100 km/u of de topsnelheid. Daarmee kan de GT3 RS laten zien wat hij écht in zijn mars heeft.

Inmiddels is het zover: Porsche heeft een officiële tijd neergezet op de Nordschleife met de GT3 RS. Om alle twijfel weg te nemen was er een notaris aanwezig, die ook eens een keer een enerverende werkdag had.

Met Jörg Bergmeister achter het stuur wist de GT3 RS een indrukwekkende rondetijd van 6:49.328 te noteren. Dat is niet genoeg voor een nieuw ‘Ringrecord, maar de 991 GT3 RS belandt met deze tijd wel in de top vijf.

Porsche spreekt zelf van een “droomronde”. Toch had er misschien nog wel meer in gezeten, want ze klagen over stevige tegenwind op het lange rechte stuk en lage asfalttemperaturen.

De gebruikte auto was uiteraard uitgerust met het Weissach Package. De banden waren Michelin Pilot Sport Cup 2 R-banden, die je ook gewoon af fabriek onder je 992 GT3 RS kunt krijgen. De ronde moet dus te reproduceren zijn. Mits je vrij baan hebt en net zo goed kunt rijden als Jörg.

Porsche heeft overigens nog steeds het officiële ‘Ringrecord voor productieauto’s in handen. De 991 GT2 RS met Manthey-pakket was nóg een stuk sneller dan deze GT3 RS, met een tijd van 6:38.835.