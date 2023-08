Max is duidelijk, er moet 1 ding helemaal anders in de Formule 1

En als Max iets anders wil in de Formule 1, dan willen wij natuurlijk weten wat…

Als er 1 persoon is die niets veranderd zou moeten willen zien in de Formule 1, dan is het Max Verstappen wel. Hij rijgt immers de zeges aan elkaar, rijdt iedereen het snot voor de ogen en zou dat natuurlijk het liefst voor altijd blijven doen.

Maar toch is er iets dat hij met het ingaan van het nieuwe motorenregelement in 2026 anders wil. Sterker, het moet compleet op de schop. Maar waarover heeft onze in België geboren Monegask het dan?

Simpel, het geluid…

Er moet 1 ding helemaal anders in de Formule 1

Als het aan Max ligt, gaan de nieuwe motoren weer een hele bak herrie maken. Daarover schrijft RacingNews365.nl. Max vindt het nu vanzelfsprekend allemaal best, maar er mag wel wat meer drama terug in de Formule 1.

Hij zegt: “vroeger hoorde je de auto’s al van kilometers afstand en als je in de buurt van het circuit kwam tijdens een vrije training, wist je dat er iets bijzonders aan de gang was”. Dat mist de drie tweevoudig wereldkampioen weleens.

En hij staat niet alleen, ook concullega George Russell deelt de mening van Max. Die zegt dat de auto’s vroeger weliswaar langzamer waren, maar dat ze toch meer emotie opriepen. Geluid hoort bij de sport. En ook al produceren de huidige motoren tussen de 110 en 120 decibel, het is het nét niet.

Gelukkig is er goed nieuws voor beide heren; Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft beloofd dat de nieuwe motoren iets van het hardere geluid zullen terugbrengen. Dat is nu flink gedempt door de turbo’s en andere dingen, maar het komt weer terug. In zekere mate.

Laten we hopen dat het lukt. Want al krijgen we nooit meer 20 gillende V10’s op de baan, een paar brullende 6-pitters zou ook leuk zijn.

Doe het dan tenminste voor Max. En George.