Jij raadt nooit wat de meest EV-vriendelijke stad van Nederland is

Behalve als je bovenstaand plaatje eens goed bekijkt. Dan weet je wel meteen wat de meest EV-vriendelijke stad van Nederland’ is. Maar weet je ook waarom? Nee hè? Lees dan maar even verder!

Tegenwoordig hebben we overal lijstjes en rangschikkingen voor. Zo is Amsterdam de duurste stad om te parkeren, heeft Hilversum de meeste files per inwoner en staat Bohemian Rhapsody (tot groot verdriet van @willeme) bovenaan in de Top 2000. Maar er is meer hoor, veel meer.

Zo is er sinds dit jaar de verkiezing van de meest EV-vriendelijke stad van Nederland. Een panel van mensen-die-het-kunnen-weten heeft alle Nederlandse steden naast elkaar gelegd om te bepalen waar je het fijnst met je EV kunt rijden. En zoals bij elke wedstrijd, kan er maar 1 de winnaar zijn…

Wat is de EV-vriendelijkste stad van Nederland

Laten we eens naar de Top 3 gaan. Want dat is waar het om draait natuurlijk. Op 3 staat de mooiste stad van het land, althans, volgens sommigen dan; Utrecht. Daar kun je prima laden en tot voor kort hoefde je als bezitter van een EV zelfs geen parkeergeld te betalen, maar das war einmal.

De nummer 2 is Amsterdam. Wellicht heeft dat iets te maken met de belachelijk hoge parkeerprijzen daar? Het zou ons niets verbazen. Oh ja, het feit dat je zelfs met een EV nauwelijks het centrum inkomt en überhaupt niet kan parkeren, zal ook wel een rol spelen.

De nummer 1 is Rotterdam. Die stad heeft het, zeggen ze weleens…

Rotterdam de nummer 1

De jury van alwetenden heeft Rotterdam uitgekozen als de meest EV-vriendelijke stad van Nederland en dit is hun beredenering…

Vanuit verschillende pijlers gericht op de inwoners, de logistieke sector en de laadinfrastructuur wordt de transitie naar een energiezuinig en schoner vervoersbeleid duidelijk aangepakt. De gemeente geeft bovendien het goede voorbeeld met het EV-beleid voor het eigen gemeentelijke wagenpark. Rotterdam, ev-vriendelijker ga je het niet krijgen hierzo in Nederland

En dat kan de havenstad dus in zijn zak steken. Nu hopen dat ze niet naast hun schoenen gaan lopen en bijvoorbeeld de parkeertarieven keihard omhoog gaan gooien, want dan is het snel gedaan met deze eretitel.

Kunnen we op u rekenen Meneer Aboutaleb?

Mooi!