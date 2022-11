Lando Norris is ziek, Nyck de Vries stand-by als vervanger

Lando Norris heeft waarschijnlijk een voedselvergiftiging opgelopen in Brazilië. Nyck de Vries staat klaar om hem te vervangen

We hebben nog twee races te gaan en dan zit dit seizoen er alweer op. ‘Knotsgek’ wilden we eerst eigenlijk zeggen, maar dat viel eigenlijk wel mee. Tenzij je Nyck de Vries heet, dan was het wel degelijk een knotsgek seizoen.

Je zou toch maar in mogen vallen bij een matig team als Williams en dan tijdens je debuut meteen in de punten rijden. Dat huzarenstukje leverde hem direct een stoeltje op voor volgend jaar, hij gaat aan de slag bij Alpha Tauri.

Nyck de Vries vervangt Lando Norris?

Maar het lijkt er nu op dat Nyck de Vries nóg een keertje in mag stappen. In een McLaren deze keer, die had hij nog niet gehad. Lando Norris heeft namelijk een voedselvergiftiging opgelopen en is er misschien niet bij morgen.

De Vries is de enige vervanger in de poule die aanwezig is en zo zou het dus kunnen gebeuren dat hij na de Mercedes, de Aston Martin en de Williams nu ook een stukje in de McLaren gaat rijden. Toch altijd handig qua informatie die hij mee kan nemen naar het volgende seizoen.

Maarrrrrr, zegen wij hier ter redactie tegen jou als hoopvolle Formule 1-fan. Hoop er niet te veel op. Het is nu pas donderdag en de kans is levensgroot dat Lando morgen gewoon weer beter is en dus zal rijden. Wat jammer is, want het was mooi geweest om te zien hoe Nyck het in die auto had gedaan.

Maar goed, een klein beetje kans op actie is nog altijd beter dan geen kans, toch?.

Dus Hup Lando, gooi het er allemaal nog maar een keertje uit!