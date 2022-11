Ford Transit Trail Biturbo is de tofste bus van 2023

met de Ford Transit Trail Biturbo kun je nietsvermoedende BMW’s pesten bij het verkeerslicht.

Onlangs stond ondergetekende bij het verkeerslicht te wachten. Een Mercedes-Benz Vito stond achter mij en na het bestuderen van mijn spiksplinternieuwe ‘318d’-badge ging deze naast mij staan. De ‘V6’-plaatjes aan de zijkant verraadden al dat deze Vito goed van zijn plek kwam. En warempel, bij het op groen springen sprintte de Mercedes weg.

Met een beetje personenauto houd je het wel bij, maar voor een bus was het een serieus snelle auto. Waarschijnlijk was ‘ie gekieteld, want de losse-pols meting bevestigde dat de bus in minder dan 8 seconden op de 100 zat! Uiteraard gaf ik het obligate duimpje na deze secondelange verkwisting van zeldzame dieselbrandstof.

Ford Transit Trail Biturbo

Kortom, niets is zo leuk als een snelle bus. Ford heeft er nu ook eentje in de vorm van de Transit Trail. Met deze auto wil de Amerikaanse tak van Ford aanlsuiting vinden bij de overlanders.

Dat zijn mensen die op onverhard willen rijden en daar in alle rust willen overnachten. En nee, het gaat hier om mensen die willen recreëren, niet om te cruisen, of – om met Youp van ’t Hek te spreken: even te snuiten.

De Ford Transit Trail Biturbo is in feite een reguliere Transit-bedrijfswagen met camper-interieur, maar dan met een paar aanpassingen. Zo staat de auto hoger op zijn wielen, namelijk 3,5 inch.

Dat zijn extra gaaf uitziende velgen met grote banden met offroad profiel (Goodyear Wrangler Workhorse A/T). Ook is de spoorbreedte met 2,5 inch toegenomen, zodat de hoge bus ietsje stabieler is.

Motor met 310 pk

Hoogtepuntje is de motor. Het is namelijk een heuse V6! En geen diesel (dat is toch onbetaalbaar tegenwoordig), maar een EcoBoost op benzine. De 3.5 biturbo is goed voor 310 pk en 543 Nm.

Die krachten worden middels een tientraps-automaat overgebracht op alle vier de wielen. Prestatiecijfers zijn er helaas niet. Het is overigens niet helemaal een sleeper. De Ford Transit Trail heeft een stoere neus met dikkere bumpers en handige treeplanken.

Er zijn drie versies. Een lange met medium dak, een lange met hoog dak en een extra lange met hoog dak. De wielbasis is in alle gevallen gelijk, maar dan krijg je een extra stuk achter de achterwielen. Voor de bestuurder is er een groot Sync 4-infotainmentssysteem met 12 inch scherm.

Uiteraard is de auto voorzien van diverse 110v, 12v en USB-aansluitingen. Wij willen graag deze aandrijflijn gewoon een in standaard Transit. Wit, met zwarte bumpers en stalen velgen. Zou dat kunnen?

