Koper eerste nieuwe Corvette gaat hem niet gebruiken

Geen zorgen: hij komt wél goed terecht.





Zijn we al gewend aan de nieuwe Chevrolet Corvette? GM deed iets gewaagds door de auto een middenmotor te geven, waarmee de auto in theorie ineens een volbloed supercar is. Heiligschennis in Corvette-land, maar als je bijvoorbeeld naar de Ford GT kijkt, kan zo’n Amerikaanse supercar wél gewoon heel lekker zijn.

Barret-Jackson Scottsdale Auction 2020

Eén van de sterke punten van de Corvette is dat hij betaalbaar is. Je kan al plaatsnemen in de supercar met V8 voor minder dan 60.000 dollar. Dat gaat veranderen, maar dan nog. Een Corvette die afgelopen weekend van eigenaar wisselde, was iets duurder. Drie miljoen dollar. Oef.

Gelukkig zit daar ook nog een (vrij groot) deel bij wat naar een goed doel gaat, maar één man is tevreden met zijn nieuwe aankoop. Die man deed zijn verhaal bij de krant Detroit Free Press.

De koper

De naam van de gelukkige Amerikaan is Rick Hendrick, iemand die wel vaker bij Barrett-Jackson te vinden is. Voelt hij de wind al lekker door zijn haren in zijn nieuwe Corvette? Nee, want de Corvette gaat achter slot en grendel in de persoonlijke collectie van Hendrick. Dat klinkt zonde. Maar het is niet de enige specialiteit in Hendrick zijn Corvette-collectie. De Corvette C8 Cabriolet met VIN (chassis)-nummer 0001 komt bij een hele reeks Corvette-versies die ook chassisnummer 1 hebben.

Je kan dus slechtere baasjes hebben. Hendrick vindt zijn vangst vrij speciaal. Niet alleen zat hij aan de limiet van wat hij voor de roadster kon neertellen, ook kwamen verzamelaars van over de hele wereld om de Corvette te bemachtigen. Ook was de CEO van General Motors, Mary Barra, aanwezig bij de Barrett-Jackson-veiling. Overigens is de rode auto alleen ter illustratie (en mooi voor de foto’s): het is een pre-productiemodel. Hendrick mag de auto zelf samenstellen.

De fervente verzamelaar heeft zijn Corvette-liefde van ye olde times. Momenteel bezit hij een hele reeks aan bijzondere Corvettes en beheert een grote (Chevrolet)-dealergroep in de VS. Zijn specialiteit is Corvettes met een laag VIN-nummer. De laatste ‘klassieke’ Corvette (de laatste C7, met zijn V8 voorin) ging immers naar een andere verzamelaar. Voor hetzelfde geld, trouwens.