JLR-designchef is niet te spreken over dit Tesla-aspect

Dat is vrij raar.

Het is eigenlijk gigantisch hypocriet. De Nederlandse politie deelt bijna aan de lopende band boetes uit voor smartphonegebruik in het verkeer, omdat je te afgeleid raakt van apparaten met een aanraakscherm. Ondertussen zijn mensen die revoluties in de autowereld willen, zoals de Muskias, van mening dat alles in een auto te bedienen moet zijn op een groot aanraakscherm. Niet alleen is het scherm megagroot, maar er zijn zowat geen fysieke knoppen te vinden in Tesla-interieurs. Ook bij onder meer Audi is het befaamde MMI met controller vervangen door twee touchscreens en zelfs de vroegere koning van infotainment, BMW i-Drive, wijkt uit naar een systeem wat met een controller én een touchscreen werkt. Dus dat mag wel? Beetje vreemd.

Zo vindt ook Ian Callum. De designchef van Jaguar-Land Rover zegt tegen Bloomberg dat de touchscreens niet te bedienen zijn tijdens het rijden. Hij ontkent niet dat het een handige oplossing is voor vele functies, maar bij simpele taken zoals de airco bedienen, je stoel of spiegels verstellen, dan wil je gewoon een knopje hebben. Je wilt het gevoel hebben dat je daadwerkelijk iets aanraakt, een knop voelt, dingen op de tast kan bedienen. Met een touchscreen, helemaal zo’n grote als dat van Tesla, lukt dat gewoon niet.

We zijn het verder helemaal eens met Callum, touchscreens zien er leuk en handig uit, maar tijdens het rijden is bijna elk touchscreen een ramp. Wat er niet klopt aan de logica van de design-legende, is dat je bij dit soort claims zou verwachten dat Callum de JLR-interieurs vormgeeft met veel knoppen ‘omdat je die beter op de tast kunt bedienen’.

Integendeel: het nieuwste high-tech dashboard van JLR hanteert een systeem genaamd Touch Duo Pro. Dat betekent dat twee touchscreens alle knoppen op het dashboard vervangen, waar de bovenste de navigatie en info van de auto toont en de onderste belangrijke functies heeft die je altijd binnen handbereik wil hebben, zoals de airco. Op papier leuk, maar in de praktijk hangt de designchef die commentaar heeft op touchscreens nu niks behalve touchscreens in zijn auto. Callum heeft hierop maar één antwoord, een vrij voorspelbare. Touch Duo Pro maakt gebruik van haptische feedback. Door een klein tikje te geven als bevestiging dat de auto je voelt, moet het touchscreen van JLR de illusie geven dat je een knop indrukt.

Haptische feedback en handige touchscreens terzijde is het nog steeds geven en nemen. Hoe goed of slecht je een aanraakscherm maakt, het blijft een meespelende factor voor afleiding in het verkeer, alsof je een smartphone bedient. Vanwege de oneindige mogelijkheden is het een ontwikkeling die niet te stoppen is, maar of het op de lange termijn een perfecte oplossing is: dat durven we niet te zeggen.