“Ferrari moet Kimi niet als slaafje van Seb gebruiken”

Een opvallend bericht dat niet afkomstig is van Jacques Villeneuve.

F1-coureur worden voor het team van Ferrari, we durven wel te zeggen dat het voor menig coureur de absolute droom is. Deel uit maken van de historie, het geld, de magie, altijd goede pasta in de bedrijfskantine, op handen gedragen worden door heel Italië en niet te vergeten de puike auto’s van de zaak, het is makkelijk te zien waarom je dat alles wel ziet zitten.

Zoals met alles, zitten er echter ook aan het voorrecht om de rode overalls te dragen nadelen, of laten we zeggen uitdagingen. Daar moet je mee om kunnen gaan. Ten eerste moet je je realiseren dat niemand uiteindelijk groter is dan het merk. Je eigen ambities mogen niet zelden de ijskast in als je voor de traditierenstal rijdt, zeker als je de tweede rijder van het team bent. Irvine, Salo, Barrichello en in iets mindere mate Massa kunnen hier over meepraten. Zij moesten regelmatig plaats maken voor hun respectievelijke kopmannen, in de hoop dat die dan de titel binnen zou kunnen slepen. Mika Salo gaf in 1999 op last van het team bijvoorbeeld een zekere zege uit handen aan Irvine op Hockenheim. Aan het eind van zijn F1-carrière bleek het zijn enige kans te zijn geweest een race te winnen…

Op zich is dit alles goed nieuws voor de kopman, die als speerpunt van het team hier en daar wat gratis puntjes kan oppikken als zijn teammaat eigenlijk sneller is. Maar ook dit heeft een keerzijde: als succes té lang uitblijft, kan de druk op de numero uno ontzettend groot worden. Grote coureurs heeft dit al doen besluiten het team te verlaten, zoals Niki Lauda eind jaren ’70 en Fernando Alonso aan het eind van 2014. De Spanjaard gaf openhartig te kennen dat, ondanks de problemen die hij ken(t/de) bij McLaren, zijn kwaliteit van leven verbeterd is na zijn vertrek uit Maranello. Het is een publiek geheim dat ‘Nando het niet tof vond dat zijn mattie Massa vervangen werd door Raikkonen, ondanks dat uiteindelijk bleek dat ook de Fin totaal geen vuist kon maken richting de tweevoudig kampioen in de vrij hopeloze F14T. Veruit het beste aspect aan die auto was immers de naam.

Beide traditionele Ferrari-issues komen samen in het rijdersduo van dit jaar. De laatste rijderstitel van Ferrari stamt uit 2007 en het geduld van de Italiaanse achterban wordt dus flink getest. Na Alonso werd Vettel binnengehaald in de hoop dat hij de nieuwe Schumacher zou zijn, maar tot op heden is het gewenste succes er nog niet gekomen. Vettel is populair in het laarsland, maar niet onomstreden. Ook in Italië hebben ze gezien dat Ricciardo hem in 2014 versloeg én dat hij vorig jaar wat foutjes maakte. Vettel’s geluk: hij had Kimi in de afgelopen drie jaar volledig in de pocket.

Dit jaar lijkt Kimi echter een opleving te hebben. Waarschijnlijk ligt de auto met veel downforce en meer grip hem goed. Teambaas Arrivabene denkt ook te zien dat Kimi er fysiek beter opstaat dan in de voorgaande jaren, hoewel de Fin zelf die suggestie gepikeerd van zich afwierp. Hoe dan ook; Kimi zit zeker in de kwalificaties dit jaar erg dicht in de buurt van Vettel. Desalniettemin is het verschil op het scoreboard na drie races alweer 24 punten. Dit kan deels verklaard worden door Kimi’s pitstop-incident in Bahrein, maar ook doordat Ferrari Kimi een oor aannaait tijdens de races. Dat is niet alleen mijn mening, maar ook die van de Gazetta dello Sport.

In Australië werd Kimi vroeg naar binnengehaald als bliksemafleider voor LH44. Hamilton moest coveren en Vettel reed door, wat hem uiteindelijk de winst opleverde. Toegegeven: de strategie had voor Kimi kunnen werken via een undercut, maar daar was het eigenlijk nog te vroeg voor in de race. Hamilton’s banden waren nog best puik, dus het voordeel dat Kimi van zijn rondje op nieuwe banden had was minimaal. In China maakte Ferrari er helemaal een potje van: Ferrari liet Kimi veel te lang rondkarren op gare banden om Bottas in de klauwen van Vettel te laten terugvallen. Toen de Fin eindelijk naar binnen kwam was hij kansloos zesde, waar hij ook gefinished was ware het niet voor de Safety Car. Zelfs toen maakte Ferrari nog een fout: Kimi reed achter de Red Bulls, dus ook hij had kunnen stoppen voor een setje softs. In dat geval had hij echter ook Vettel nog kunnen verschalken…

De Gazetta is hier helemaal klaar mee, ze willen dat Kimi een eerlijke kans krijgt om Vettel onder druk te zetten en eventueel ook te verslaan:

We zijn de laatste jaren kritisch geweest op Kimi, maar hij is weer terug op zijn oude niveau. Ferrari moet hem een kans geven in plaats van hem de slaaf van Sebastian Vettel te maken. Dit is ronduit belachelijk, hoe kan Raikkonen gemotiveerd blijven na zoiets. Ferrari moet een voorbeeld nemen aan Red Bull, die laten wél twee coureurs hun gang gaan.

We zijn het uiteraard eens met onze Italiaanse collegae en zouden graag zien dat Kimi nog wat moois kan/mag laten zien in wat misschien zijn laatste seizoen wordt. Laat die Germaan maar werken werken werken voor zijn gèèèld, zoals voetbalsupporters zouden zeggen. Eensch?