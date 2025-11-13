The Beast -niet die van Trump- kan wederom van jou zijn

Wilde je hem een paar jaar geleden niet? Je kan The Beast nu nogmaals kopen, alleen dan flink getransformeerd.

Als je denkt aan The Beast, denk je wellicht aan ‘het beest’ uit Beauty and The Beast (Belle en het beest). Of je denkt in autotermen aan de limousine(s) die de zittende president van de VS krijgt als personenvervoer. Dat gaat om een sterk gepantserde Cadillac-limo met SUV-onderstel die tegen een stootje kan, mocht iemand het gemunt hebben op de president.

The Beast in autotermen kan echter ook slaan op een bijzondere creatie uit de jaren ’70. Bouwer John Dodd noemde zijn auto namelijk ook The Beast. Dat had niks te maken met hoe veel bermbommen je nodig had om er een gaatje in te krijgen, dat is er namelijk maar één. Nee, het gaat meer om de inhoud van het project.

John Dodd’s The Beast

En het kan zijn dat deze nog redelijk vers op je netvlies staat. The Beast van John Dodd passeerde namelijk in 2023 al een keer de revue. In vogelvlucht: dit is wat er gebeurt als je op een op maat gemaakt chassis een soort knotsgekke Shooting Brake bouwt die naar verluidt ruim zes meter lang is en toch maar de ruimte biedt aan twee inzittenden. Waarom? Omdat een groot deel van die lengte voor het dashboard zit, om de 27 liter grote V12(!) te huisvesten. Origineel gebouwd door Rolls-Royce als vliegtuigmotorenbouwer om bijvoorbeeld de Spitfire aan te drijven en qua landvoertuigen was een ander 27 liter groot blok, de Meteor, bedoeld voor tanks. Dit geweld in een auto stoppen was nooit de bedoeling. Maar het is wel gebeurd. De Spitfire-motor was van origine goed voor zo’n 750 pk, maar John Dodd zei dat ‘ie in The Beast goed was voor 950 pk in 1972. Dat maakte het in zijn tijd één van de snelste auto’s aller tijden met een geteste snelheid van 290 km/u.

Poging twee

De vorige keer dat we schreven over The Beast van John Dodd is de auto dus daadwerkelijk verkocht voor 72.500 Britse ponden (zo’n 82.200 euro). Zo op het oog denk je wellicht dat het exemplaar van vandaag een hele andere auto is, maar er is maar één The Beast. Het gaat dan ook om een ‘verjongingskuur’ door de huidige eigenaar, die hem direct van de familie Dodd kocht.

Zo valt op dat de auto nu een two-tone grijs is in plaats van het soort geel dat wit plastic uit de jaren ’70 nu is. Dat gaat echter om een wrap. Van de dubbele Capri-achterlichten is één set verwijderd om gewoon één set achterlichten te hebben. Verder is de auto qua carrosserie bijgeslepen om iets netter voor de dag te komen. Aan de voorkant zien we een bijzondere verandering.

The Beast kent een bijzondere geschiedenis, waardoor dit eigenlijk de tweede gebouwde Beast is. De eerste is namelijk afgebrand. Toen deze tweede klaar was, besloot Dodd het Rolls-Royce-hart bij te staan met de Pantheon-grille (inclusief Spirit of Ecstacy) en Rolls-Royce-achtige koplampen. Daar was het Britse merk het niet helemaal mee eens en na een rechtszaak herontwierp Dodd het front, met gekke vierdubbele koplampen en een ‘JD’-grille.

De nieuwe eigenaar denkt kennelijk dat de rechtszaak van Rolls-Royce verjaard is, wat na 53 jaar en huidig eigenaarschap wellicht wel zo is ook. Want er zit weer een aardig Rolls-Royce-achtig frontje op, inclusief grille en Spirit. Hopelijk kan BMW er de humor van inzien, voor deze auto een soort rijdende rechtszaak wordt. En daar wordt de nieuwe koper dan mee opgezadeld.

Kopen

Want ja: The Beast van John Dodd staat wederom te koop! Op eBay grappig genoeg, terwijl hij bij een veilinghuis hoort. Die veilen hem op 29 november voor een geschat bedrag van 85.000 pond, zo’n 96.000 euro. Nou lijkt het er wel op dat er goed gezorgd is voor The Beast in die twee jaar, maar het blijft een bonk geld. Overigens mag je er gewoon mee rijden (als je durft) en dat werd goed gedaan, inclusief door de heren van Throttle House die het vastlegden op YouTube (aanrader!). Hebben? Dat kan via eBay.