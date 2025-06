Veiligheidsexpert NAVO top: “Beast van Trump rijdt wokies straal omver”

Top tip voor alle gewaardeerde Extinction Rebellion rebellen en andersoortige wokies onder onze lezers: ga komende week niet voor de Beast van Trump liggen.

Komende week staat in Nederland natuurlijk in het kader van de NAVO top. Nu de wereld steeds onveiliger wordt, moeten we namelijk allemaal miljarden aan wapentuig gaan kopen bij Amerikaanse fabrikanten daarvan. Het verleden leert ons immers dat als je hele grote legers optuigt met hypermoderne apparatuur, grote leiders minder geneigd zijn die ook in te zetten. Of euhm…Nou ja goed, iemand zal er over nagedacht hebben. Waarschijnlijk na het consumeren van een hele serie B-films waarin ‘diepe’ teksten van Sun Tzu worden gebruikt om het gebrek aan inhoud wat te maskeren. Leuzen als If you want peace, prepare for war. Je kent het wel.

Markie Mark

Enfin, om redenen die niemand behalve Markie Mark Rutte begrijpt, heeft men besloten een NAVO top in Den Haag te organiseren. Want waar kan je dat nu beter doen dan in de uiterst druk bevolkte Randstad. Een bunker in Scandinavië of een grasveld ergens in Oostenrijk had ook gekund natuurlijk. Maar dan hoeven ‘normale mensen’ niet lastig gevallen worden met afzettingen en hekken en is er minder beveiliging nodig. Dus dan zouden ’s werelds kopstukken zich wel eens minder belangrijk kunnen voelen. Kan je niet hebben natuurlijk.

Hofstad

Zodoende moet de Hofstad komende week lijden onder wegafzettingen, mensen die ‘oortjes’ inhebben met een draadje naar hun kraag en politieagenten die geen tijd hebben voor inbraken, omdat ze bezig zijn met het beschermen van politieke honcho’s. Onder deze honcho’s onder andere ook de honcho der honcho’s, Donald Trump. In bepaalde kringen is het feit dat de eerste oranje President van Amerika überhaupt voet zet op Nederlandse grond al een klap in het gezicht. Laat staan dat hij met alle egards ontvangen wordt.

Goed voor CV

Er wordt dan ook gespeculeerd dat er veel protesten zullen zijn, zoals we dat wel vaker zien tegenwoordig. Je kent het wel, van die blauwharige figuren die zich ergens vastlijmen aan een vangrail ofzo en er dan bronstig van worden om afgevoerd te worden door de politie. Als zij immers een strafblad krijgen hiervoor, hebben ze weer meer kans om aangenomen te worden door een Nederlandse Universiteit. Staat goed op je CV, zoiets. Vroeger kwam je met dergelijk gedrag op de PAAZ terecht. Nu is het een pre om een leidinggevende functie te bekleden op diezelfde PAAZ. Fijne nuances.

Beast kachelt gewoon door

Toch is het komende week misschien handig om een keer over te slaan. Een veiligheidsexpert meldt namelijk aan de Telegraaf dat The Beast van Donald Trump echt niet gaat stoppen voor een stel bont gekleurde brulboeien. Van Nederlandse autoriteiten heb je doorgaans niks te duchten als extinctie rebel. Doch Amerikanen zijn wat doortastender in dit soort dingen. Momenten van stilstaan zijn namelijk levensgevaarlijk voor de POTUS. Dus men zal hooguit een weg door de menigte vinden ‘met zo min mogelijk casualties‘ aldus de expert. In andere woorden, een paar wokies meer of minder, daar maalt men niet om.

Neusring

Zoals u weet is uw trouwe verslaggever ook voor wat verwarde mensen (m/v/x) altijd bezig de gezondheid en veiligheid te dienen. Top tip dus voor de ‘rebellen’ onder onze lezers: je kán proberen jouw Tiananmen-momentje te pakken, maar beter laat je komende week gewoon die zesde neusring zetten. Kan je de week erop weer beginnen met tomatensoep op een van Gogh gooien of iets dergelijks. Of eindelijk leren dat iets moois afbreken niet hetzelfde is als iets moois maken. Gratis extra top tip: bij die neusring wel even uitkijken voor infectie, uiteraard. Maar goed, u heeft inmiddels ervaring. Waarvan akte.