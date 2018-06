Aww, Jon Olsson hangt blikjes aan Lord Hans

Sjonnie heeft eindelijk het jawoord gegeven aan zijn Janni.

Jon Olsson, jullie favoriete Mercedes G-klasse eigenaar na Lil’ Kleine, heeft weer toegeslagen. De gelegenheidsskiër uit Zweden heeft in het pittoreske Marbella zijn eeuwige trouw beloofd aan Janni Deler Olsson. Dat zal jullie niet interesseren, maar het betekent dat het omgekeerde dus ook het geval is. Ja, dat doet toch even pijn, niet?

Uiteraard greep het Scandinavische koppel ook hun grote dag aan om een topdoc vlog voor Youtube te maken. Daarop kunnen we zien dat Jon niet alleen Janni, maar ook zijn geliefde Lord Hans the G weer in de armen heeft kunnen sluiten. Onlangs was er even wat ophef over de gedecoupeerde G-klasse. Jon vertelde zijn leger Insta-volgers dat hij al in tijden niks meer gehoord had van Absolute Motors, de Nederlandse tuner die zich van Jon mocht buigen over het pimpen van de ‘G’.

Kennelijk was dit allemaal gedoe om niks, want getuige de video van het huwelijk is Jon inmiddels ontiegelijk blij met zijn G-wagon, die zo te zien voorzien is van een bootachtig houten ‘achterdek’. Voor de gelegenheid moest de g-klasse in camo-wrap ook nog twee blikjes met zich meezeulen. De video in kwestie check je hieronder. Voor de (shaky) beelden van de Mercedes moet je helemaal aan het eind zijn.