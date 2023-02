Jong gebruikt blijkt goede zet voor leasemarkt

Een groot voordeel van lease is dat je nieuw rijdt, toch? Jong gebruikte auto’s blijken echter een uitkomst voor de groeiende leasemarkt.

In 2022 was het nog steeds ietwat crisis wanneer het gaat om de wereldwijde productie van auto’s. Ook de leasemarkt heeft dat gemerkt, zo blijkt. Leasen gaat natuurlijk om nieuwe auto’s, maar dankzij enorme vertragingen in de leveringen, moet je dan soms tergend lang wachten op je nieuwe auto.

Onderzoek VNA

Het VNA, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, presenteert de cijfers van de leasemarkt in 2022 en wat opviel. Ten eerste dus een flinke daling in nieuw geregistreerde leaseauto’s. Het ging om 156.000 auto’s in 2022, wat 3,3 procent minder is dan in 2021. Dat klinkt problematisch, maar de leasemaatschappijen hebben een alternatief.

Jong gebruikt

Er is namelijk een aardig flinke toename van 39 procent gemerkt in de lease van jong gebruikte auto’s. Oftewel, in plaats van wachten op een gloednieuwe leaseauto, kun je eenzelfde of vergelijkbare auto krijgen, maar dan een paar jaar oud en met wat kilometers op de klok. Onder die 39 procent vallen ook ex-leaseauto’s die opnieuw ingezet worden voor nieuwe leasecontracten. Daarmee stelt VNA dat het totale aanbod leasecontracten in 2022 ‘op peil’ bleef. Het is overigens wel zo dat de meeste leasebedrijven je niet naar binnen lokken met nieuwe auto’s en je een gebruikte geven: bij de meeste leasemaatschappijen is jong gebruikt een optie om de wachttijden én de kosten te drukken. Maar is de lol van lease niet dat je in een gloednieuwe auto mag stappen?

EV stijgt en daalt

VNA heeft ook gekeken naar de leasemarkt voor elektrische auto’s. Zo is nu een kwart van de leaseauto’s een EV, terwijl dat 22 procent was in 2021. De hele stijging is te danken aan private lease, wat volgens VNA nu een interessante optie is voor vele fervente private leasers. Het duurste van een EV is de aanschaf en die kosten heeft de gebruiker niet, dus profiteren gebruikers vooral van lagere maandlasten.

Op de zakelijke markt is een kleine daling te bemerken. Dit heeft te maken met de steeds verder afnemende subsidiegrens en toenemende bijtellingscijfers. De tijden van écht lage bijtelling voor dure EV’s ligt in het verleden en nu moet je zelfs op goedkope EV’s al een hoop bijtelling betalen. VNA noemt deze afname ‘zorgelijk’.

Trends

Verdere trends zijn voorspelbaarder. Bijna niemand leaset meer een diesel, terwijl (plug-in) hybride in de lease toeneemt. Ook benzineauto’s worden steeds minder geleaset. Nieuwe leaseauto’s zijn duurder geworden, de gemiddelde cataloguswaarde van een leaseauto was 37.200 euro in 2021 en is nu 39.000 euro. Dit gaat dus alleen om de nieuwe auto’s en niet de jong gebruikte. Private lease stijgt ook nog steeds: er zijn meer klanten die voor duurdere auto’s kiezen.

SUV’s

Ten slotte lijkt VNA het eens te zijn met de baas van Citroën: SUV’s hebben hun piek bereikt in de lease. De toename is er nog steeds, maar hij wordt steeds kleiner. Het aantal SUV’s in de lease staat nu ongeveer gelijk aan het aantal hatchbacks, waar die laatste categorie nog steeds belangrijk blijkt. (via VNA)