Trip naar Franse Alpen loopt in de papieren

De Franse tolwegen worden duurder! De prijzen vliegen omhoog.

Nog één week en carnaval hatend Nederland springt in de auto voor de krokusvakantie. Richting de besneeuwde Alpen. Een weekje later kan ook als je niet in carnaval vierend Nederland woont natuurlijk.

Dat wintersport tripje gaat alleen wel een stukje duurder worden. Sinds begin deze maand is het toltarief namelijk verhoogd met gemiddeld 4,75 procent. Bovenop de prijsstijging van twee procent van vorig jaar.

Franse tolwegen duurder

Overigens was het in 2021 ook al prijs, dus dit is al de derde prijsstijging in drie jaar tijd! Dat vinden de Fransen niet leuk (en wij ook niet!). De dik winst makende bedrijven als Sanef en Vinci die de tolwegen beheren in Frankrijk vinden dat ze in hun recht staan. De inflatie was in november 2022 6,33 procent in het land van Citroën en Renault, dus een prijsstijging is gerechtvaardigd aldus de geldgraaiers.

De Fransen zijn furieus. Niet helemaal onterecht want de bedrijven die de tolwegen exploiteren laten een rentabiliteit zien van 12 procent terwijl dat wettelijk helemaal niet meer dan 6,76 procent mag zijn.

Korting voor EV

De Belgische website GoCar meldt de duurder wordende Franse tolwegen. De Vinci autoroutes (Cofiroute, Escota en ASF) voert een stijging door van 4,68 procent, net als APRR en AREA. Sanef gaat voor 4,54 procent prijsverhoging. Als je in een elektrische auto rijdt krijg je trouwens altijd 5 procent korting. Als het tolpoortje het weet tenminste.

Verreweg de meeste snelwegen in Frankrijk zijn tolwegen. Het grootste gedeelte, zo’n 9.000 kilometer) wordt privaat beheerd. Prijsverhogingen worden eigenlijk altijd doorgevoerd in februari. Precies op tijd voor de Nederlandse wintersporters in het vroege voorjaar en straks in de zomer de Hollandais avec sleurhut.