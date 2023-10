Miljoenenclaim vanuit Nederland voor autofabrikanten in dieselschandaal

Er komt een miljoenenclaim vanuit een Nederlandse partij in verband met het dieselschandaal.

Dieselgate. Het werd bekend in september 2015 met Volkswagen. Sindsdien kwamen sjoemelpraktijken om beter uit tests te komen ook bij andere autofabrikanten aan het licht, waaronder Mercedes en Renault.

TLN vecht tegen de sjoemeldiesel

We zijn heel wat jaren verder en nog steeds lopen er zaken. Of worden er nieuwe zaken geopend, zoals in dit geval. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft bekendgemaakt een miljoenenclaim in te dienen bij autofabrikanten die betrokken zijn bij het dieselschandaal. Daarover bericht de Telegraaf.

TLN werkt samen met Dieselgate.com om de klachten te bundelen. De organisatie spreekt namens ondernemers en bedrijven die bijvoorbeeld een bedrijfswagen hadden of hebben met sjoemelsoftware. TLN gaat de partijen juridisch ondersteunen en wil financiële compensatie.

Niet eerder trad een werkgeversorganisatie op deze manier op. Tot nu toe waren het vooral consumenten die, al dan niet in samenwerking met een organisatie zoals de Consumentenbond, een zaak aanspanden. Of nog meer werkgeversorganisaties volgen na de actie van TLN is niet bekend.

Arco Krijgsman, initiatiefnemer van het project, zegt dat 4.000 tot 5.000 bedrijven gedupeerd zijn. Als in: ze hebben of hadden een bedrijfswagen met sjoemelsoftware in het wagenpark. Het zou gemiddeld om tien auto’s per bedrijf gaan.

Een claim indienen is één, het geld daadwerkelijk krijgen is twee. Niet geschoten is altijd mis. Vaak duren dit soort processen jaren. Collectief een organisatie, in dit geval een autofabrikant of autofabrikanten, aanpakken helpt in elk geval. Samen sta je sterk.