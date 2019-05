Meer info over Honda’s elektrische gebakje

Dichterbij, hij komt steeds dichterbij.

De introductie van Honda’s eerste volledig elektrische auto gaat, geheel naar verwachting, met een slakkengang. Toch laat de aankondiging van het officiële productiemodel niet lang meer op zich wachten. Immers, de auto moet dit najaar in productie gaan en vooralsnog hebben we bijster weinig concrete informatie over de EV gekregen.

Vandaag zet Honda in ieder geval een stap in de goede richting, door de naam van de auto bekend te maken. Het concept ging aanvankelijk door het leven als de Urban EV, daarna kwam het merk op de proppen met de Honda e Prototype. Veel zal het merk niet veranderen aan die laatste naam, want het productiemodel draagt de naam Honda e.

Honda laat daarnaast weten dat inmiddels al meer dan 22.000 mensen sterke interesse hebben getoond om de ‘e’ te kopen, wanneer deze eenmaal wordt uitgebracht. Geen verrassing, aangezien de achterwielaangedreven EV een enerverend en uitdagend autootje moet worden voor de binnenstad. Naar verluidt heeft hij een actieradius van ongeveer 200 kilometer en kan hij in 30 minuten 80 procent van zijn accu opladen. Daarnaast heeft hij een puik interieur.