Jos Verstappen boos op uitjoelen Max, Max zelf komt niet meer

Max Verstappen had zich helemaal opgedoft voor het F1-75 evenement afgelopen week. Maar hij kreeg met boegeroep te maken. Jos is boos en Max komt volgend jaar niet meer.

Als je wint, heb je vrienden, rijen dik, echte vrienden, als je wint, nooit meer eenzaam, zo lang je wint…Deze keiharde realiteit werd decennia geleden opgetekend door een stel muzikale woordkunstenaars. En er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Veel mensen willen zich graag associëren met succes. Maar helaas niet alle mensen zijn op zijn minst fake blij als je wint. Het kan namelijk nog erger. Verzuurde kwaadsprekende haatbommen die boos zijn op hun eigen tekortkomingen verpesten de wereld al sinds de big bang.

De enige manier om je daaraan te ontworstelen is zoveel succes hebben dat ze je niet meer omlaag kunnen halen, zoals Max Verstappen. En dan toch nog, vind je je soms terug in een voetbalstadion, waar je je moet uit laten joelen door een zwik ‘fans’. Het overkwam niet alleen Red Bull teambaas Christian Horner, maar ook onze held afgelopen week tijdens het F1-75 event.

Het idee was best leuk. Voor het seizoen een evenement organiseren waarbij fans vast kennis konden maken met de nieuwe liveries en nieuwe coureurs voor het aanstormende seizoen. Er was een mooie Arena gehuurd en een bij vlagen grappige komiek om het allemaal aan elkaar te praten. Doch de avond werd dus ontsierd door boegeroep van het gepeupel. Kennelijk zijn niet alle Britse fans blij met de dominantie van MV1 na zijn strijd met Hamilton en Norris.

Jos Verstappen heeft nu gereageerd en vindt het schaamteloos. Hij stelt tevens dat Max Verstappen volgend jaar niet meer komt als er opnieuw een launch evenement in Engeland plaatsvindt. Groot gelijk, dergelijke engheid kan je eigenlijk alleen van weglopen als je die kans tenminste krijgt. Jos spreekt:

Op zich vond ik het wel een redelijke opzet, alleen ik vond het wel beschamend wat daar gebeurde met Red Bull Racing. Dat die Horner zo uitgejoeld werd en Max werd ook uitgejoeld. Dan ben je daar voor de Formule 1 om toch een beetje de sport te promoten en allemaal. Dan word je uitgejouwd door het publiek. Ik vind dat niet kunnen. Kijk, ik snap het wel. Max is de enige die die Engelsen het vuur aan de schenen legt en die precies zegt waar het op staat, maar ik vind het niet kunnen en echt een teleurstelling wat daar is gebeurd. Max zegt ook ‘als dit volgend jaar weer in Engeland is, dan zien ze mij daar zeker niet’ en ik geef hem groot gelijk. Als ze zo tekeer gaan, wat moet je daar dan doen. Hij moet zich toch klaarmaken om daar naar toe te gaan en dan word je zo uitgejouwd. Ik denk dat ze daar maar eens flink naar moeten gaan kijken, dat hoort niet bij deze sport.

Waarvan akte. Hebben Max en Jos gelijk, of moet Max dit zich als aanstormend miljardair laten gebeuren en deze bagger van zich af laten glijden? Laat het weten, in de comments!