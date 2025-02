Elon Musk geeft last minute stemadvies aan Duitsers, aandeelhouders huiveren

Tesla eindbaas Elon Musk geeft op de valreep nog even wat stemadvies aan onze oosterburen.

Morgen geht’s los in ons buurland. De landelijke verkiezingen zullen opnieuw een graadmeter zijn van hoe klaar mensen inmiddels zijn met het beleid van de afgelopen 10 jaar. De verwachting is dat het rechtse AfD de tweede partij wordt achter de Christendemocraten. Bij ons werd de PVV groot omdat de VVD de deur openzette naar een samenwerking. In Duitsland houden de gevestigde machten de deur ferm gesloten. Zodoende zit er naar verwachting een plafond op wat de ‘Duitse PVV’ kan bereiken. Het zal vermoedelijk blijven bij ‘een signaal van het volk’ dat vervolgens vakkundig de kop in wordt gedrukt door de partijbonzen van de andere clubs.

Opvallend is echter dat Elon Musk zich opzichtig mengt in de strijd. De Zuid-Afrikaan die afgelopen week een kettingzaag overhandigd kreeg van Argentijns President Javier Milei om de bureaucratie te lijf te gaan, heeft lak aan oude ongeschreven regels. Hij sprak onlangs op een partijcongres (via een 1984esque projectie van zijn gezicht). Hij deed een interview met Die Welt am Sonntag. En hij zet nu weer een bericht ‘AfD’ op X, vergezeld met Duitse vlaggen.

Of het het gewenste effect sorteert, valt te bezien. In de wereld anno 2025 is sowieso alles bizar. Ook de alliantie tussen Musk en Alice Weidel, topvrouw van AfD. Musk voert een keiharde strijd om woke te verbannen. Doch Weidel is een lesbische vrouw die in Zwitserland woont met een modern gezin (adoptiekinderen en vrouw uit Sri Lanka). Stiekem is die AfD dus gewoon extreem “vooruitstrevend”, terwijl de SPD en CDU/CSU extreem stoffige oude blanke heteromannen aan het roer hebben staan. Als men toch de ‘verbinding’ zoekt, moet dat wellicht zijn op basis van een gedeeld belachelijk morsig opportunisme.

Over opportunisme gesproken: ondertussen is de aandelenkoers van Tesla hard onderuit gegaan. Analisten vrezen dat Q1 qua afzetcijfers het slechtste kwartaal zal zijn voor Tesla sinds 2022. Er gaan zelfs wat stemmen op om Elon te verwijderen van Tesla. Maar goed, wat is Tesla waard zonder de cultus van Elon, dat is dan de volgende vraag die je je moet stellen. Het zijn kortom, rare tijden. Geeft een Duitsland waar rechts het voor het zeggen heeft jou warme nostalgische gevoelens? Laat het weten, in de comments!