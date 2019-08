Toyota-baas wil ‘Ringrecord Porsche graag vernietigen

Of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat moeten we nog maar zien.

Terwijl Toyota vorig jaar de concurrentie met de grond gelijk maakte in het World Endurance Championship, had het in 2017 uit datzelfde kampioenschap vertrokken Porsche andere plannen. Het sportwagenmerk nam zijn 919 Hybrid in ‘Evo’-trim mee naar verschillende circuits om aldaar de ronderecords te verbreken. Na een succesvolle poging op Spa-Francorchamps volgde op 29 juni 2018 de meest prestigieuze uitdaging: de Nürburgring.

35 jaar eerder had de zeer getalenteerde (en uiteindelijk veel te vroeg gestorven) Stefan Bellof in zijn Porsche 956K een ronderecord gereden tijdens de kwalificatie van de 1000 kilometer van de Nürburgring. In 2018 verbrak Timo Bernhard dit record in een hevig aangepaste 919 Hybrid met ruim 50 seconden.

Vooralsnog zijn er weinig concrete plannen van anderen om de krankzinnige rondetijd van 5:19.546 te verbreken, maar dit weerhoudt de huidige baas van Toyota’s motorsporttak er niet van een smakelijke uitspraak te doen. In een gesprek met Motorsport vertelt Rob Leupen dat hij dit niet alleen ziet zitten, hij denkt ook dat een opgewaardeerde versie van de TS050 Hybrid korte metten kan maken met de Porsche.

Jammer genoeg heeft Leupen het niet voor het zeggen. Toyota heeft momenteel geen plannen een dergelijke recordpoging te doen. Natuurlijk is het altijd mogelijk, maar gezien het feit dat de equipe verwikkeld is in het WEC-kampioenschap, is de kans klein dat Toyota nog een extra team zal inzetten om een speciale recordauto te ontwikkelen.