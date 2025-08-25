ANWB waarschuwt kabinet voor onbetaalbare benzine

De ANWB luidt de noodklok als het gaat om de benzineprijs.

Als het kabinet vasthoudt aan de jaarlijkse indexering van de brandstofaccijns, dreigt autorijden in Nederland onbetaalbaar te worden. Daarvoor waarschuwt de ANWB.

ANWB uit zorgen over benzineprijs

Binnenkort gaat het demissionaire kabinet beslissen of de tijdelijke accijnskorting per 1 januari 2026 geschrapt gaat worden of niet. Het heeft er alle schijn van dat dit inderdaad gaat gebeuren. Door alle uitgaven van de Rijksoverheid op andere gebieden is er geld nodig om die schatkist weer aan te vullen.

De ANWB ziet ook wel aankomen dat de accijnskorting geschrapt gaat worden en vraagt om tenminste de automatische verhoging van tafel te halen. Hoewel de prijs voor een liter benzine de laatste weken een paar centen daalde, weegt dat niet op tegen de geplande verhoging van maar liefst 26 cent per liter.

Een deel van die stijging komt door de automatische indexering die Nederland als enige land in Europa hanteert. Het gevolg is dat Nederland de ranglijst aanvoert met hoogste accijnstarieven, terwijl buurlanden de lasten voor automobilisten minder zwaar laten oplopen.

“Betaalbaarheid staat onder druk”

Volgens ANWB-voorzitter Marga de Jager moet die jaarlijkse indexering stoppen. De transitie naar elektrisch rijden is in volle gang, maar de realiteit is dat het overgrote deel van de Nederlanders voorlopig nog gewoon op benzine of diesel rijdt. Een extra lastenverzwaring maakt mobiliteit onnodig duur en zet de betaalbaarheid flink onder druk, aldus de voorzitter.

Automobilist voelt de pijn

Uit een recent ANWB-onderzoek onder 1.500 automobilisten blijkt dat de zorgen groot zijn. De helft van de ondervraagden maakt zich zorgen over de stijgende autokosten. Een derde vindt autorijden inmiddels onbetaalbaar en 12 procent moet bezuinigen op basiszaken als boodschappen en energie om te kunnen blijven rijden. Vooral bezitters van een tweedehandsauto geven aan de druk te voelen, waarbij de brandstofkosten de grootste boosdoener zijn.

Met de plannen om de tijdelijke korting op accijns te schrappen en de jaarlijkse indexering vast te houden, dreigen we vanaf 2026 geconfronteerd te worden met een enorme kostenstijging aan de pomp.

Het is te hopen dat het kabinet zich ook maar iets aantrekt van deze noodkreet van de ANWB. Want de literprijs van benzine door het dak zien schieten in januari 2026, nee liever niet.