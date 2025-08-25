ANWB waarschuwt kabinet voor onbetaalbare benzine

De ANWB luidt de noodklok als het gaat om de benzineprijs.
Als het kabinet vasthoudt aan de jaarlijkse indexering van de brandstofaccijns, dreigt autorijden in Nederland onbetaalbaar te worden. Daarvoor waarschuwt de ANWB.
ANWB uit zorgen over benzineprijs
Binnenkort gaat het demissionaire kabinet beslissen of de tijdelijke accijnskorting per 1 januari 2026 geschrapt gaat worden of niet. Het heeft er alle schijn van dat dit inderdaad gaat gebeuren. Door alle uitgaven van de Rijksoverheid op andere gebieden is er geld nodig om die schatkist weer aan te vullen.
De ANWB ziet ook wel aankomen dat de accijnskorting geschrapt gaat worden en vraagt om tenminste de automatische verhoging van tafel te halen. Hoewel de prijs voor een liter benzine de laatste weken een paar centen daalde, weegt dat niet op tegen de geplande verhoging van maar liefst 26 cent per liter.
Een deel van die stijging komt door de automatische indexering die Nederland als enige land in Europa hanteert. Het gevolg is dat Nederland de ranglijst aanvoert met hoogste accijnstarieven, terwijl buurlanden de lasten voor automobilisten minder zwaar laten oplopen.
“Betaalbaarheid staat onder druk”
Volgens ANWB-voorzitter Marga de Jager moet die jaarlijkse indexering stoppen. De transitie naar elektrisch rijden is in volle gang, maar de realiteit is dat het overgrote deel van de Nederlanders voorlopig nog gewoon op benzine of diesel rijdt. Een extra lastenverzwaring maakt mobiliteit onnodig duur en zet de betaalbaarheid flink onder druk, aldus de voorzitter.
Automobilist voelt de pijn
Uit een recent ANWB-onderzoek onder 1.500 automobilisten blijkt dat de zorgen groot zijn. De helft van de ondervraagden maakt zich zorgen over de stijgende autokosten. Een derde vindt autorijden inmiddels onbetaalbaar en 12 procent moet bezuinigen op basiszaken als boodschappen en energie om te kunnen blijven rijden. Vooral bezitters van een tweedehandsauto geven aan de druk te voelen, waarbij de brandstofkosten de grootste boosdoener zijn.
Met de plannen om de tijdelijke korting op accijns te schrappen en de jaarlijkse indexering vast te houden, dreigen we vanaf 2026 geconfronteerd te worden met een enorme kostenstijging aan de pomp.
Het is te hopen dat het kabinet zich ook maar iets aantrekt van deze noodkreet van de ANWB. Want de literprijs van benzine door het dak zien schieten in januari 2026, nee liever niet.
Reacties
verdebosco zegt
Ik denk dat de VVD deze stijging stilzwijgend zal steunen. Dan maakt het volk (de kiezers) weer een extra ruk naar rechts op 29 oktober. En kan de VVD als misschien wel de grootste partij meeregeren. Want een rechtse coalitie met VVD, JA21, BBB en CDA. Het CDA kan dit kabinet van huichelaars dan nog wel eens bezuren. Hun strategie van oprecht en eerlijk komt dan in de knel. We zullen zien. Hopelijk dat het beter verloopt.
mashell zegt
Zou de BBB nog zetels overhouden? Zowel BBB als VVD hebben als collaborateurs met de nationaal socialisten van Wilders slecht gepresteerd, niks bereikt. De VVD wil in haar programma nog lagere belastingen voor bedrijven en dat betekent dus ook nog hogere belastingen voor burgers. Wie trapt daar nu nog in?
verdebosco zegt
Wat zijn de alternatieven? Stem je op GroenLinks-PvdA, SP of D66 dan gaan de belastingen zeker omhoog. In ieder geval voor de midden- en hogere inkomens. CU, SGP en FvD laat ik verder buiten beschouwing.
mashell zegt
Waarom verwacht dat de linkse en midden partijen de belastingen voor burgers verhogen? Die zullen de verhoudingen zeker gaan aanpassen, bedrijven, vermogens, rendementen zwaarder belasten maar Jan Modaal juist wat minder.
mashell zegt
Met negen miljoen voertuigen op 18 miljoen mensen is de “onbetaalbaar” claim wel lasthg hard te maken.
Bert zegt
Kamerleden krijgen per maand een schadeloosstelling van €10.134. Als de prijs 25 cent per liter stijgt, kost het hen bij 50 liter tanken €12,50 extra.
Zouden ze daar wakker van liggen?
mashell zegt
Ze zijn voor het behoud van die royale vergoeding afhankelijk van stemmen van het volk. Denk je dat er ééntje is die zijn pluche stoeltje en royale vergoeding op het spel durft te zetten door vlak voor de verkiezingen een impopulaire belasting verhoging voor te stellen?
Bert zegt
Ze hoeven en niets te doen. De jaarlijkse indexering staat vast en de tijdelijke maatregel stamt ook uit het verleden.
Dus nu niets doen, de andere kant opkijken, met de vinger naar de overige partijen wijzen, neuzelen over de beslissingen van “vroeger” en gewoon maandelijks blijven cashen.
Tja, die zitten er dankzij ons stemgedrag.
ericc zegt
Duurdere benzine en diesel is iets waar Europa stilzwijgend heen wil. Om ons te dwingen EV te rijden. En kunnen ze groots uitpakken dat hun opzet geslaagd is. We wonen en leven stilaan in een dictatuur.
RUBERG zegt
Nooit in een dictatuur geleefd zeker
ghengiskhan zegt
Ik heb rollen aluminiumfolie in de aanbieding. Krijg je er gratis een hoedje bij (enige assemblage is vereist).
ericc zegt
Hiermee bedoel ik dat we steeds meer regels krijgen, dat er veel verdoken belastingverhogingen zijn, dat de vrijheid beperkt door veel zaken heel duur te maken enz…
quincy zegt
Ik snap dat de overheid er voor ons is. Maar er willen er zoveel iets van de overheid tegenwoordig, dat het niet meer haalbaar is toch.
Ik ben het er mee eens dat autorijden veel duurder is geworden. Ik merk dat zelf ook zeker bij brandstof, al jaren. Maar ik merk ook aan mijzelf dat als de prijzen hoger liggen, ik nog sneller de fiets pak. En dat is het met brandstof, daar heb ik toch nog wat invloed op. En veelsteveel Nederlanders pakken ook voor ieder wissewasje de auto, terwijl de fiets prima zou kunnen.
De prijzen van auto’s, garages en onderhoud vind ik veel belachelijker gestegen en doen mij veel meer pijn eigenlijk.
KennOne zegt
Gewoon 1x in de 1 a 2 maanden groots inslaan in België. €100,- per keer bespaar je zo.