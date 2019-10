Elon Musk tegen rechter: “Ik heb geen geld”

Zoals de Braboneger zou zeggen: "gewoon betalen!".

Onlangs schreven we een berichtje over die tien rijkste mensen die linksom of rechtsom betrokken zijn bij de wereld van de auto’s. Op een machtig mooie derde plaats in dit lijstje, met een geschat vermogen van 22,9 miljard Dollar, vonden we de onvolprezen Elon Musk terug. De Zuid-Afrikaanse real life James Bond-schurk startte een EV-revolutie en dat heeft hem geen windeieren opgeleverd.

Desalniettemin claimde Musk onlangs voor een Britse recher dat hij ‘financially illiquid’ is. Musk stond in dit geval voor het hekje vanwege de gebeurtenissen rondom de jonge Thaise voetballers die vorig jaar samen met hun trainer gevangen kwamen te zitten in een overstromende grot. Musk wilde zijn expertise opgedaan met onder andere The Boring Company inzetten en met een soort onderzeeër de kinderen uit hun benarde situatie halen. Het ging echter mis toen Speleoloog Vernon Unsworth dit plan als ‘een stom idee’ betitelde.

Een geprikkelde Musk zocht vervolgens de media op en noemde Vernon een ‘pedo guy‘, die met een twaalf jarig meisje getrouwd zou zijn. Tevens huurde Elon privé detectives (waaronder een ex-crimineel) in om in het verleden van Unsworth te graven. Voor geen van Musks claims is echter enig bewijs gevonden en zodoende is het logisch dat Vernon zijn gram (en een paar quid) wil halen bij de rechter.

Of Vernon de rechtszaak gaat winnen is nog niet zeker, maar dat Musk ‘m nu al verloren heeft is zeker. Inmiddels is namelijk duidelijk geworden dat Musk druk uitoefende op Thaise overheidsmedewerkers om ‘goede pers’ uit zijn hulpactie te halen. Bovendien is nu ook naar buiten gekomen dat Musk bij de rechter claimt dat hij ‘geen cash beschikbaar heeft’, omdat al zijn vermogen vast zou zitten in zijn bedrijven. Kortom, Elon ziet eruit als een engnek die hulp aanbiedt voor PR-doeleinden en via wat smoesjes zijn verantwoordelijkheid niet wil nemen. Althans dat is mijn visie, maar ik ben nu al ontzettend benieuwd of enkelen daar anders over denken. Kom er maar in @stfu…