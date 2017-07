Justin Bieber ramt paparazzo omver in Dodge RAM

Daarna kwamen er allemaal auto's met sirenes en een brancard.

Of dat echter echt nodig was was de vraag. Enfin laten we bij het begin beginnen. De Biebs was in de avond even naar de kerk gegaan en wilde zich nadien een weg naar huis banen in zijn verhoogde RAM pickup. Je zou zeggen dat zo’n pickup nergens goed voor is in een stad als Los Angeles, maar niks is minder waar.

Voor Justin’s auto verzamelt zich namelijk steevast een zwerm paparazzi. Als een zwerm muggen parasiteren zij op hun doelwit door hun telelenzen er praktisch in te prikken, in de hoop dat er wat geld aan blijft hangen. Eerder al leidde dat tot een akkefietje toen Justin een van de paparazzi raakte met zijn oude Ferrari 458, waarna hij moest huilen.

De geschiedenis heeft zich nu herhaald. Bieber lijkt een tikje enthousiast gas te geven in zijn zware truck en schampt een van de fotograven een klein beetje. Als een volleerd voetballer gaat de 57-jarige man daarna naar de grond en klaagt over pijn in zijn rug en nek. Justin stapte daarna uit om de man toe te zingen*:

“I know you know that I made those mistakes maybe once or twice…”

Zoals te zien valt in onderstaande video komt de volledige politie- en ambulancemacht van Los Angeles vervolgens in actie om de getroffene af te voeren op een brancard. De man heeft inmiddels vanuit het ziekenhuis een bericht op Instagram gepost waarin hij claimt dat Justin een puike peer is. Of hij aanspraak wil maken op het aanzienlijke vermogen van Bieber is nog niet bekend. Hoewel je wellicht het gevoel hebt dat de Bieber-hype wel een beetje voorbij is, haalde de popzanger vorig jaar volgens Pollstar 163,3 miljoen Dollar op met zijn concerten en doen zijn liedjes het nog steeds vaak goed in de charts.

*of zoiets.