Politie houdt meer mensen staande in 2025, maar schrijft minder boetes uit

Mede doordat één specifieke overtreding veel minder vaak voorkomt.

Het is makkelijk om te klagen op beleidsmakers, maar ga jij er maar eens aan staan: wat is de juiste boete voor een snelheidsovertreding van 15 km/u, buiten de bebouwde kom, tijdens wegwerkzaamheden? Lastig om daar een goed antwoord op te geven. Hoewel ook de overheid vindt dat de boetebedragen omlaag moeten, zullen de bonnetjes ook in 2026 weer duurder worden.

Het kabinet geeft ook ruiterlijk toe dat de inkomsten één van de factoren is waardoor de boetebedragen omhoog gaan. Dat zal ook wel moeten als de volgende statistiek blijft doorzetten in 2025. In de eerste vier maanden van 2025 zijn ruim 300.000 minder verkeersboetes uitgedeeld ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

Hoeveel boetes zijn er uitgeschreven?

Dat becijfert het CJIB. Het totaal aantal verkeersboetes van januari 2025 tot en met april 2025 bedroeg 2.880.788 boetes. In de eerste vier maanden van 2024 was dat nog ruim 2,5 miljoen bekeuringen. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie pakken we gezamenlijk minder bonnetjes doordat er meer (mobiele) flitspalen en trajectcontroles zijn.

De meest voorkomende overtreding is nogal te snel rijden. Er zijn 1.677.994 snelheidsboetes uitgeschreven in de eerste vier maanden van 2025. Vorig jaar waren dat er nog 1.894.399 van januari tot en met april. De actiefste flitser is nog altijd de paal op de A16 bij Rotterdam met 21.105 genomen foto’s van hardrijders in vier maanden. Dat zijn gemiddeld 175 boetes per dag en 7 per uur.

De enige overtredingen die gestegen zijn, zijn die voor het niet dragen van een gordel (van 10.416 in 2024 naar 10.701 in 2025) en voor onjuiste fietsverlichting (van 13.850 in 2024 naar 14.738 in 2025). De grootste daling in boetes is te zien bij de zogenoemde ‘inrijverboden’. Het aantal overtredingen werd bijna gehalveerd (van 117.893 naar 62.533). Het hele vorige jaar was juist een stijging van deze overtredingen te zien.

Er zit weer een stijging aan te komen

Het CJIB sorteert voor op een toename van boetes voor het vasthouden van je smartphone tijdens het rijden. De focusflitser kun je namelijk in de komende maanden op steeds meer plekken tegen komen. In 2026 zouden er 50 operationeel moeten zijn. De eerste cijfers hiervan zijn in september van dit jaar te verwachten. Diezelfde camera’s kunnen je binnenkort ook op heterdaad betrappen in Duitsland.

