Musk belooft: Jouw Tesla kan binnenkort écht, écht zelf parkeren…

En als Musk zegt dat jouw Tesla zich binnenkort echt zelf kan parkeren, dan is dat zo… Toch?

Da’s altijd zo leuk van Elon Musk hè? Dat hij van alles belooft en dat dan uiteindelijk net niet waarmaakt. Of helemaal niet, dat komt ook weleens voor. Zo is die Roadster die in 0,9 seconde naar de 100 sprint er nog steeds niet, zijn de ramen van de Cybertruck helemaal niet kogelwerend en kan je Tesla nog steeds niet zelf parkeren.

Maar dat laatste gaat veranderen. Echt, Elon Musk belooft het niet alleen, in een nieuwe update zijn ook al de eerste tekenen zichtbaar dát het gaat gebeuren. Tesla App Updates, dat de nieuwste updates allemaal uitpluist, heeft in de nieuwste Tesla-update aanwijzingen gevonden voor de komst van de automatische oproepfunctie.

Jouw Tesla kan binnenkort écht zelf parkeren…

Bright schrijft erover en meldt terloops dat de functie ‘actually smart summon’ is gedoopt. Afgekort is dat ASS. Naast zijn S.3.X.Y is dat weer een afko om bij te grinniken. Die gekke Elon Musk ook…

Maar goed, terzake. Musk belooft dus dat jouw Tesla binnenkort zelf kan parkeren en dat daar alleen de al ingebouwde camera’s voor gebruikt gaan worden. Dat bleek namelijk steeds een probleem te zijn. De oude Tesla’s konden overigens wel zelf parkeren, omdat die gebruik maakten van radar. Maar dat terzijde.

Zelf parkeren is natuurlijk grappig, maar als het aan Elon ligt kan jouw Tesla straks nog veel meer. Je kan bijvoorbeeld uitstappen voor de deur van jouw favoriete restaurant en dan zoekt de auto zelf een plekje uit en parkeert daar dan. En als je hem weer wil hebben, rijdt hij rustig naar je terug. Het is allemaal wat hè?

Maar goed, Elon Musk zegt wel meer, dus is het devies “Eerst zien, dan geloven”. We zijn benieuwd.