RB17: hypercar met 1.100 pk V8 hybridemotor

Een Formule 1-naam voor een normale auto. Red Bull Racing pakt flink uit met de RB17.

Het zijn leuke tijden als je multimiljonair én autoliefhebber bent. Prima shoppen in het allerhoogste segment met auto’s als de Mercedes-AMG One en de Aston Martin Valkyrie. Nu is er nog een hypercar in de maak. Het gaat hier om de RB17 van Red Bull Racing, onder leiding van Adrian Newey.

Een echte Formule 1-naam voor deze nieuwe auto van het raceteam. Red Bull neemt immers met de RB16b deel aan het huidige F1-seizoen. De RB17 is geen Formule 1-auto, maar een hypercar. Net als de Valkyrie en One dat zijn. Helaas is het wel een auto exclusief voor op het circuit. Maar er zal vast wel een bedrijf opduiken die er met alle plezier een kenteken op jast.

Helaas zijn er nog geen afbeeldingen vrijgegeven van het uiteindelijke ontwerp van de auto. Wel zijn er heerlijke details vrijgegeven. Zo krijgt de RB17 een hybride V8. Goed voor zo’n 1.100 pk. De specificaties zijn zoals je deze mag verwachten: indrukwekkend. Een acceleratietijd naar de honderd in drie tellen en een top van meer dan 300 km/u.

De productie van de RB17 is gelimiteerd op slechts 50 exemplaren met een lancering in 2025. Je hebt dus nog wel even om te sparen. Want serieus geld, dat heb je nodig om dit speeltje te kunnen bekostigen. Het prijskaartje ligt op omgerekend 5,79 miljoen euro.