Wie is de grootste Ferrari-coureur aller tijden?

Je zou het niet verwachten.

Uit een poll van het Britse autosportblad F1 Racing blijkt —hoe kan het ook anders— dat Michael Schumacher volgens fans de grootste Ferrari-coureur in de geschiedenis van de renstal is. Om het 70-jarig bestaan van het merk te vieren vroeg het blad zowel hun eigen lezers als de meer dan 160.000 forumleden van FerrariChat om hun mening. Maar dat de absolute koning van de Formule 1 met meer dan 50% van de stemmen bovenaan het lijstje staat, maakt het de rest van de top 10 er niet per se minder interessant om.

Op plaats 2 vinden we namelijk de wereldkampioen van 2007. Huh? Jazeker! De Fin mag dan tegenwoordig misschien geen potten meer breken, maar zijn eindzege van inmiddels alweer een decennium geleden kunnen zijn fans diep in hun hart nog steeds ernstig goed waarderen. Niet zo gek natuurlijk, want door de misgelopen wereldtitels van Massa en Alonso is hij nog altijd de laatste die voor de Italianen een kampioenschap won. Overigens is Felipe, ondanks zijn dramatische afsluiter in 2008, helemaal niet in de top 10 terug te vinden. Fernando kan dan weer iets geruster slapen; de Spanjaard staat met 5,3% van de stemmen op #6.

Opvallend genoeg haalt de man met het vingertje het maar net tot de top 10. De Duitser, die zo graag in de voetsporen van zijn held zou treden, ontbloemde zich bij de Italianen vooral als authentiek heethoofd. Waar je misschien wel zou verwachten dat de tifosi hiervan zouden smullen, heeft het hem overduidelijk weinig support opgeleverd. Aan de andere kant, op nog geen twee handenvol overwinningen na heeft zijn aanwezigheid bij de Scuderia vooralsnog weinig resultaat opgeleverd.

Tussen Kimi en ‘Nando in vinden we een drietal oude legendes. Na de Fin vinden we op plaats 3 cultheld Gilles Villeneuve. De Canadees, bekend om zijn spectaculaire rijstijl, won in zijn korte stint bij Ferrari naast 6 Grand Prixs vooral de harten van het publiek. Achter hem volgt de oorspronkelijke koning van de Formule 1, Juan Manuel Fangio. Bekeerd Mercedes-guru en zeurpiet Niki Lauda staat, ondanks zijn geheul met de vijand, steevast op plaats 5.

De volledige top 10 bekijk je hieronder.

1. Michael Schumacher – 50.1%

2. Kimi Raikkonen – 12.4%

3. Gilles Villeneuve – 10.3%

4. Juan Manuel Fangio – 5.6%

5. Niki Lauda – 5.4%

6. Fernando Alonso – 5.3%

7. Nigel Mansell – 1.6%

8. Alain Prost – 1.4%

9. Alberto Ascari – 1.4%

10. Sebastian Vettel – 1.3%

Foto credit: Ferrari