Red Bull: “De Formule E loopt op diesel”

De Oostenrijkers zien in de FE geen bedreiging voor de F1.

De Formule E is een raceklasse die in opkomst lijkt te zijn. Met haar volledig elektrische concept past de ‘FE’ natuurlijk helemaal in het tijdsbeeld. Autofabrikanten vinden dit leuk, want zij kunnen zich op die manier een groen imago aanmeten door mee te doen in het elektrische racefeest. Hoewel de toeschouwersaantallen momenteel nog een ‘tikje’ achterblijven, denken velen dan ook dat de FE in de toekomst de F1 gaat verdringen als ’s werelds meest populaire en hoogstaande raceserie.

De FIA heeft de klasse kortgeleden officieel de status van ‘wereldkampioenschap’ gegeven en onlangs opperde voormalig F1 coureur en huidig FE-held Jean-Éric Vergne zelfs dat de sporten binnenkort maar moeten fuseren. Voor F1 liefhebbers van het eerste uur is dit nu misschien nog moeilijk voor te stellen. Maar goed, stel je eens voor dat de resterende fabrieksteams de F1 ook de rug toedraaien, wat blijft er daarna dan nog over? Dingen kunnen soms in een oogwenk heel anders liggen. Voor de fans die houden van racewagens die broem-broem geluidjes maken zou dat een hard gelag zijn.

Gelukkig spreekt F1 grootmacht Red Bull uit dat de F1 voorlopig niks te vrezen heeft van de FE in hun ogen. Uiteraard is het Helmut Marko die het woord doet voor de Oostenrijkers. Bij de kleine kwaliteitspublicatie Die kleine Zeitung sneert hij jegens de zogenaamd milieuvriendelijke Formule E dat de klasse stiekem rijdt op dieselaggregaten:

De Formule E vormt geen concurrentie voor de Formule 1. We hebben niks te vrezen zolang ze daar gigantische dieselaggregaten gebruiken om de stroom voor de auto’s op te wekken.

Je hoort het, deze Oostenrijkse dino heeft geen tijd voor hypocrisie. Jij wel?