Kabinet verhoogt bedragen verkeersboetes in 2019

Een nieuw jaar staat weer bijna voor de deur en dat betekent nieuwe kansen om de burger een oor aan te naaien. In een brief gericht aan de Tweede Kamer spreekt Fred Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, over het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven. In normale taal: hier zijn de tarieven voor volgend jaar als je de sjaak bent bij het maken van een verkeersovertreding. Het kabinet heeft besloten de tarieven te verhogen met 1,7 procent in het kader van ‘inflatie’. Ach, wat maken die paar euro’s nu uit. Nou, reken het maar eens om in Guldens!!1!!!

De verhoging is afhankelijk van het soort vergrijp. Zo kunnen boetes tot en met 100 euro maximaal 5 euro hoger uitvallen en bij boetes vanaf 100 euro kan dit maximaal 10 euro zijn. Het positieve is dat de administratieve kosten van 9 euro ongewijzigd zullen blijven. Een pak van ons hart.

Wat betekent dit in de praktijk?

De boete voor het negeren van een rood verkeerslicht of het in de hand houden van je telefoon tijdens het rijden komt op 240 euro te liggen. Een stijging van 10 euro. Ook een vergrijp als rechts inhalen gaat met 10 euro omhoog naar 240 euro. 29 km/u te hard door de bebouwde kom razen kost straks 317 euro in plaats van 312 euro. 20 km/u te hard rijden buiten de bebouwde kom gaat 183 in plaats van 180 euro kosten.

Zelf koekeloeren? Alle boetebedragen voor 2019 checken doe je in dit document (PDF alert).

