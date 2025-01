Herken jij welke EV hieronder schuilgaat?

Als ik zeg 650 pk moet er misschien een belletje gaan rinkelen bij deze Vanwall Vandervell N-GT

Als klein autobedrijf een eigen auto ontwikkelen. Dat is financieel niet te doen. Kijk maar naar de grote autobedrijven. Zelfs die werken samen of verkopen een bestaande auto met een andere badge vanwege kostenbesparingen.

Dat brengt ons bij de het Britse team Vanwall, bekend van hun successen in de Formule 1 uit een tijd dat velen van ons nog niet eens op deze aardbol waren. Tenzij je nu oud en grijs bent, dan kan het wel.

Dat team heeft een eigen elektrische auto uitgebracht, de Vanwall Vandervell N-GT. Of nou ja, een eigen auto. Feitelijk een eigen auto op basis van een bestaand platform. Niemand minder dan Bernie Ecclestone was bij de presentatie aanwezig.

De Vanwall is namelijk gebouwd op het E-GMP platform. Nu moet er belletje gaan rinkelen. Dat is natuurlijk het platform dat we kennen van Hyundai en Kia.

Vanwall Vandervell

De vormen van de Vanwall Vandervell N-GT geven het al een beetje weg. Dit is een Hyundai IONIQ 5 N in een andere verpakking. De elektrische auto komt in drie smaken op de markt:

Vanwall Vandervell H-GT

Vanwall Vandervell N-GT

Vandervell Thin Wall Special

De modelnaam is gebaseerd op de oprichter van het merk, namelijk Tony Vandervell. De H-GT beschikt over vierwielaandrijving en 325 pk. De N-GT moet het met 650 pk en vierwielaandrijving doen. De N-GT Thin Wall Special is ook 650 pk sterk, maar dankzij enige vorm van gewichtsbesparing ligt het gewicht onder de 2.000 kg.

De hele speciale Hyundai IONIQ 5 N is helemaal tailor made en zal op wens van klanten gebouwd worden. Laten we hopen dat de kwaliteit beter is dan de persfoto’s die ze gedeeld hebben. Man man man. De gemiddelde particulier op Marktplaats doet nog beter z’n best.

Volgens Vanwall is dit slechtst het begin. In ontwikkeling is een Vanwall LM Hypercar straatauto op basis van de FIA WEC-racer. Een 1.000 pk sterke auto met een gewicht onder de 1.000 kg. Ook is een Vanwall hyperbike in de maak.