A28 sloopt Bentley, krijgt mest en brandstof over zich heen

Karma.

Gisterenavond laat kregen we een tip binnen van de onvolprezen @e36thuglife. Deze oplettende burger houdt op elk gegeven moment één oog gericht op de Twitter-feed van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie, om op te hoogte te zijn van vertragingen die hij op zou kunnen lopen tijdens zijn E36-gerelateerde bezigheden. Zodoende zag hij dat een gloedjenieuwe Bentley Continental GT betrokken is geraakt bij een ongeluk op de A28. RWS meldt:

Dit doet ons auto-liefhebbende hart toch wel zeer. De onderste auto was geblokkeerd door de botsing en daardoor duurde de berging langer. #A28 #Rijnsweerd

Man man man. Een ongeluk van een exoot op een snelweg en de overheid gaat meteen weer foto’s schieten hoor. Stelletje sensatiebeluste ramptoeristen. Doorgaans vormt een dergelijk incident een prima komkommer aanleiding om een kort artikeltje te schrijven, maar helaas was er in dit geval bijna niks bekend over de omstandigheden van het ongeluk.

Gelukkig helpen de ondoorgrondelijke wegen van de karma ons vandaag uit de brand. Het lot heeft de A28 zojuist namelijk gestraft voor het slopen van de Bentley. De weg kreeg een bak stront over zich heen. Niet figuurlijk, maar letterlijk. Een tankwagen beladen met wat het Dagblad van het Noorden omschrijft als ‘vloeibare mest‘ kantelde namelijk op het vermaledijde lint asfalt ter hoogte van Zuidwolde. Een deel van de mest is daarbij over de weg heen gelekt. Daarbij heeft de tankwagen ook brandstof gelekt, waardoor er een explosieve cocktail is ontstaan waar Tom Cruise nog wat van zou kunnen leren.

Naar verwachting kan de weg rond 15:00 uur weer vrijgegeven worden. Neem voor de zekerheid een knijper mee om op je neus te plaatsen zodat het aroma van de concoctie niet in je neus dringt.

Dank @e36thuglife voor de tip!