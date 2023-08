Tankstations in grensregio moedeloos van overheid

Eigenaren van tankstations in de grensregio worden moedeloos van het onvoorspelbare prijsbeleid van de Nederlandse overheid.

Als het demissionaire kabinet niets doet wordt de benzine en de diesel in Nederland aan de pomp een heel stuk duurder per 1 januari 2024. Naar aanleiding van Kamervragen van Pieter Omtzigt schreven we hier eerder deze week ook al over.

Even samenvattend: Een litertje Euro 95, of E10, gaat vanaf 1 januari 2024 zomaar 2,44 euro kosten bij de plaatselijke pomp schreef Pieter Omtzigt op Twitter X. Het prijsverschil met België wordt dan 40 cent op een liter benzine en 37 cent op een liter peut in Duitsland.

Tankstations grensregio

Geen goed nieuws voor de pompen die ook maar enigszins in de buurt van het buitenland hun geld proberen te verdienen. Die lezen ook de socials van Omtzigt en komen deze middag met een oproep aan het demissionaire kabinet.

Tim Schoenmakers van Belangenvereniging Energie- en Tankstaions (BETA) roept de overheid in Den Haag op, om verstandig met het besluit rondom de accijnsverhogingen om te gaan. Dat staat in een persbericht van Bank.nl

We horen dat tankstations er doodmoe van worden, en de brede berichtgeving eromheen voelt voor hen bijna als een soort gratis reclame om over de grens te gaan tanken Tim beschuldigt onder andere Autoblog van gratis reclame voor Duitsland

Averechtse werking

Woordvoerder Schoenmakers houdt zich bij zijn eigen leest en waarschuwt de overheid dat de accijnsverhoging nog wel eens averechts zou kunnen werken. Het raakt namelijk niet alleen de hardwerkende uitbater van de plaatselijke pomp in de buurt van de grens, maar ook de consument.

Het weekeinde wordt een uitje naar bijvoorbeeld Duitsland. Daar wordt niet alleen getankt, maar ook boodschappen gedaan, een kopje koffie gedronken, schnitzeltje gegeten. Al dat geld vloeit dus de Nederlandse economie uit. Daarmee is niet gezegd dat met een hogere accijns ook een hoger bedrag voor de Nederlandse schatkist wordt opgehaald.

Inflatie

Als laatste wijst de BETA nog op het inflatiemonster. Die is op dit moment zo’n 4,6 procent. Een hogere brandstofprijs jaagt de inflatie alleen maar aan. Hogere transportkosten worden doorberekend aan de consument.

Het transport van pakketjes, boodschappen, en andere diensten en producten zullen daarmee gedwongen duurder worden. Niet slim tijdens een recessie, aldus Tim Schoenmakers van BETA.

Onzekerheid

Hoe de accijnsverhoging uiteindelijk wel of niet zal uitpakken is een groot vraagteken. Het kabinet is demissionair, er komen nog verkiezingen aan en de Tweede Kamer is nog altijd op vakantie. Wordt dus vervolgd.

Wat ga jij doen vanaf 1 januari? Steun je de pomp in de grensregio of kies je gewoon voor je eigen portemonnee en maak je er een dagje uit van naar de drankenhal, DM drogerie en Aral tankstelle? Laat het hieronder aan ons weten in de comments.

Credits foto: Mercedes-AMG GLE 63 S bij de pomp, gespot door @jobjobben