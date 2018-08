Succes! Hyundai wil aantrekkelijker worden dan Alfa Romeo

Dat is in ieder geval wat het hoofd van de designafdeling wil bereiken.

Het is niet gemakkelijk om de langbestaande muren van overtuiging die mensen in het hoofd hebben omver te werpen. Toch is dit eigenlijk in de basis de taak van trendsetters en, in dit geval, ontwerpers. Kijk voor de grap maar eens naar de Netflix Original “Abstract: Art of Design” om te zien hoe gecompliceerd het is mensen er keer op keer te van overtuigen dat het nieuwe product puur qua uiterlijke eigenschappen beter is dan het uitgaande product.

In diezelfde docureeks wordt, niet geheel toevallig, aandacht besteed aan Ralph Gilles van FCA. De geboren Amerikaan laat zien hoe belachelijk veel werk en trial and error er gaat in het ‘maken van de toekomst’. Die missie is iets waar SangYup Lee zich ongetwijfeld mee kan vereenzelvigen. Lee kwam na tussenstops bij o.a. Chevrolet, Audi en Bentley in 2016 terecht bij Hyundai, waar hij sindsdien de rol van Vice President vervult op de afdeling Styling van het Hyundai Design Center.

Inmiddels heeft Lee aardig zijn draai gevonden bij de Koreanen. Zo aardig, zelfs, dat hij precies weet waarheen de designkoers van het bedrijf moet. In een interview met Automotive News laat SangYup horen dat Hyundai vanaf volgend jaar af gaat stappen van het inmiddels bekende en tamelijk saaie familiegezicht dat op de auto’s te vinden is.

Laten we vooropstellen dat een fijn familiegezicht (Volvo) allesbehalve vervelend is, maar dat Hyundai een andere richting in wil slaan is meer dan begrijpelijk. Momenteel staan de Koreaanse auto’s vooral bekend om de goede prijs-kwaliteitverhouding, maar dit zal volgens Lee in de toekomst niet meer voldoende zijn om de concurrentie te slim af te zijn. Hierom heeft Lee besloten het familiegezicht uit het raam te gooien en daarvoor in de plaats ieder model een uniek gezicht te geven. Een verwijzing naar het schaken is op zijn plaats, aldus Lee:

“The Hyundai look [will be] more [like] chess. You see chess as a king, queen, bishop, knight. They all look different, they function differently, but when together, they became one team.”

Daarnaast is het voor Lee belangrijk dat de auto’s aantrekkelijk worden voor de klanten. Het is immers niet per se een goed gevoel als de consument enkel komt aankloppen, omdat de aangeboden simpelweg goedkoper zijn. Wanneer mensen je producten beginnen te kopen met het hart in plaats van met het hoofd, dan weet je dat je iets goed hebt gedaan.