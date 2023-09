Dat is toch de vraag die ons allemaal bezighoudt. Kan Max Verstappen wereldkampioen worden dit weekend? En zo ja: hoe?

Er zijn niet veel Formule 1-seizoenen geweest waarbij een coureur zó dominant was als 2023. Nog nooit won een coureur 10 races op rij (dit jaar dus wel). Het is zo’n zeldzaam seizoen die alleen zijn weggelegd voor de allergrootsten van de sport. Kijken we met een oranje bril? Tuurlijk. Maar zet die af en de feiten blijven staan: Verstappen leidt het kampioenschap met een enorme voorsprong.

Aangezien we net de laatste race in Europa (de GP van Italië) hebben gehad, kunnen we de balans opmaken voor de GP van Singapore. Vorig jaar was dat de eerste race dat Max Verstappen mathematisch gezien wereldkampioen kan worden.

Kan Verstappen wereldkampioen worden dit weekend?

Het is misschien overbodig om te zeggen, maar je bent pas wereldkampioen als je meer punten afstand op de nummer 2 hebt, dan dat er nog te winnen zijn. Het is dus een theoretische aangelegenheid, want als Verstappen nu aan het bier gaat, moet Pérez nog maar alle races zien te winnen.

En er valt nog veel te winnen. Max Verstappen staat op dit moment op 364 punten, terwijl Checo op 219 punten staat. Op dit moment staan er nog 8 races op de planning. Daarbij staan er ook nog drie sprintraces op de kalender. Daarnaast wordt er een punt gegeven per snelste ronde in de hoofdrace.

8 races (8×25 punten =) 200

8 snelste rondes (8×1 punt=) 8

3 sprintraces (3×8 punten=) 24

Totaal: 232 punten

Titelkansen Pérez

Dit betekent dat – in theorie – Sergio Pérez zijn titelkansen nog overeind kan houden na dit weekend. Als Verstappen wint en de snelste ronde rijdt, terwijl Sergio niet finisht, dan staat Max op 390 punten en Pérez op 219 punten. Dat is een verschil van 171 punten, terwijl dat dan 206 punten moet zijn. Dus de champagne hoef je nu nog niet koud te zetten.

De kans is dus aanwezig dat Verstappen in Japan kampioen wordt, net als vorig jaar. In Japan kan Verstappen een voorsprong van 197 punten op Perez pakken (waarbij Pérez dan weer niet in de punten moet finishen).

Vergeet niet dat Pérez óók een Red Bull RB19 onder zijn paliza heeft en dus ook kan winnen (als paliza inderdaad het Spaans is voor ‘kont’). Dus onze inschatting (net als die van de kenners): het gaat allemaal in Qatar gebeuren. Toch wel een beetje de bakermat van de autosport.

Kampioen tijdens sprintrace?

Maar dan komt nu het zure waar we echt heel erg bang voor zijn. Wordt Max Verstappen de eerste kampioen na een sprintrace? Die kans is namelijk aanwezig. Zoals gezegd zijn er nog drie sprintraces: in Qatar, Verenigde Staten en Brazilië. Max zal wel Max zijn en kampioen willen worden wanneer de kans zich voordoet, maar is het niet een beetje zuur om op de zaterdagmiddag het WK te winnen? Je kan niet feesten, want die dag erna moet je nog 300 km op niveau rijden.

Hieronder even een overzichtje hoe het zit met de punten:

GP Scenario voorsprong Max na race nog te behalen punten voor Sergio of andere Nr. 2 Max Kampioen? GP Singapore 171 206 Nope Japan 197 180 Zou kunnen Qatar (sprint) 205 172 Zou kunnen Qatar (hoofdrace) 231 146 Grote kans van wel Verenigde Staten (sprint) 239 138 Ja, gewoon ja Verenigde Staten (hoofdrace) 264 112 Absoluut

Kortom, kan Verstappen wereldkampioen worden? Nee, dit weekend nog niet, maar wel heel erg snel. We moeten de spanning maar een beetje zelf creëren, maar Verstappen kan binnenkort wederom een feestje geven. Het is ‘m gegund., hij werkt er hard voor.