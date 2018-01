Dit is de allerveiligste auto die er is

Drie keer raden wat het is.

Jawel! Het is inderdaad de nieuwe Volvo XC60 (rijtest). De sadisten van EuroNCAP hebben afgelopen jaar weer een paar auto’s tegen een muur aangereden en de balans opgemaakt. Sommige auto’s deden het niet zo goed, zoals de Fiat Punto. Deze mocht in gebutste toestand naar huis met de wetenschap dat Sergio Marchionne het cijfer ‘0’ op zijn rapportkaart zou aantreffen. Yikes.

Toch zijn dit soort faalhazen bij de botsproeven tegenwoordig gelukkig een zeldzaamheid. Voor wat het waard is. De fabrikanten weten immers perfect waar EuroNCAP op test tegenwoordig en kan daar dus rekening mee houden in het design van de auto’s. Het gevolg is dat op papier veilige auto’s soms ineens een stuk minder presteren als ze blootgesteld worden aan andere testen, zoals de small overlap botsproef die het Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) uitvoert.

Volvo is echter van oudsher een merk dat er prat op gaat dat het niet alleen auto’s bouwt die het goed doen in een testje, maar ook in de echte wereld. Wie herinnert zich niet de oude 850’s met de afkorting SIPS (Side Impact Protection System) volledig uitgeschreven op de achterruit.

Desalniettemin ging in ‘Murica niet Volvo maar Mazda aan de haal met de hoogste eer voor het maken van veilige auto’s. Doch Volvo slaat nu keihard terug. Voor 2017 heeft EuroNCAP de XC60 niet alleen uitgeroepen tot de veiligste auto in zijn segment, maar ook tot veiligste auto overall. De middelste SUV van het merk gooit hoge ogen met al zijn Safety Assists, maar lekker belangrijk: wat je echt wil weten is wat er gebeurt als het tóch misgaat. Op dat vlak hoef je je geen zorgen te maken. Volwassen inzittenden worden voor 98 procent goed beschermd in geval van een crash, of zoiets.

Je kan dus met een gerust hart van een parkeergarage afrijden in je nieuwe XC60.