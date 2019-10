Kawasaki noemt dit nog een naked, eens?

Vandaag werd zoals verwacht de nieuwe 'power-naked' van Kawasaki onthuld. Maar waar je vroeger een fraaie vrijstaande koplamp terug vond is deze nu volledig ingepakt.

De Kawasaki Z-H2

Dat is de volledige naam van de sterkste ‘naked’ toevoeging aan de ‘z-range’ zoals nakedbikes bij Kawasaki altijd door het leven gaan. Het is natuurlijk een afgeleide van de H2 (R) en dus is de nieuwste Z ook uitgerust met een supercharger. Het zijaanzicht van de Z H2 doet ons niet direct erg ‘naked’ aan, maar daarin is de Kawasaki niet alleen.

Kijk naar de MT range van Yamaha en daar is ook geen koplamp meer duidelijk te onderscheiden. Überhaupt het nog duidelijk kunnen herkennen van de koplamp lijkt een motorfiets in 2020 al bijna direct ‘retro’ te maken. De nieuwste Kawasaki heeft in ieder geval een prima agressief front.

Wat hangt er in het frame?

Kawasaki heeft als doel met de H2 range om wel het vermogen te laten stijgen, maar dit niet te doen door de inhoud van het motorblok zelf groter te maken. Want volgens Kawasaki levert deze route voornamelijk meer gewicht op. Vandaar de keuze voor een supercharger. De watergekoelde DOHC 998cc Supercharged 4-cilinder levert in de Z H2 een vermogen van 147Kw (200 pk).

Verder nog iets opmerkelijks?

Niet direct opmerkelijk omdat je het wel verwacht bij deze motor, maar natuurlijk is de Z H2 volledig volgeladen met mooie hardware (Brembo M4.32 Monobloc remklauwen) en prima hulpsystemen. Zaken als tractiecontrole en motormappings zijn op meerdere niveaus instelbaar. Natuurlijk is er launch control en zijn quickshifter en slipperclutch aanwezig. Dat de mannen van Kawasaki ook nog humor hebben blijkt wel uit de ‘Economical Riding Indicator’. Deze geeft aan wanneer je zuinig rijdt. Okay..

Leverbaarheid?

Over prijzen is op dit moment nog niets bekend, hij zal boven de duurste naked van Kawasaki komen. Dat is op dit moment de Z1000 met een prijs van een dikke 15 duizend euro. Ter indicatie, de toerversie van de H2 range, de H2 SX staat voor een prijs van een dikke 21 duizend in de verkooplijst. Ergens tussen die twee in lijkt een aardige gok. Vanaf februari 2020 verwacht Kawasaki de Z H2 bij de dealers te hebben staan. Dit in drie kleurstellingen. Hoofdkleur is telkens zwart. Hier kan je naar keuze groen, rood of nog meer zwart aan toevoegen bij Kawa.