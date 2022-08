Nieuwe Toyota Sienta is super briljant kleintje

Mooi is ‘ie niet, maar dat maakt niet uit. De nieuwe Toyota Sienta koop je daar niet om.

Tegenwoordig zijn crossovers enorm populair. Dat mag, laat iedereen lekker kopen wat ‘ie wil. Vaak wordt als argument gebruikt dat ze ‘handig’ en ‘praktisch’ zijn. Nu is het afhankelijk wat je referentie is. Ja, een Porsche Cayenne is praktischer dan een Porsche Cayman, maar in principe is het kolder. Een crossover is nooit praktischer dan de hatchback of stationwagon waarop deze gebaseerd is.

Als je daadwerkelijk een praktische auto wil hebben, kom je uit op een Lusospace of MPV. En deze Toyota Sienta laat zien dat zo’n kleine MPV er ook een beetje kek en maf uit kan zien. De Sienta loopt al mee sinds 2003 en in 2015 verscheen de tweede generatie. Het is nu 2022 en tijd voor een de nieuwe Toyota Sienta, generatie nummer 3!

Platform nieuwe Toyota Sienta

De auto staat uiteraard op het TNGA-platform, het GA-B-platform om precies te zien. Dat is ook het platform van de ‘onze’ Toyota Yaris en Toyota Yaris Cross. Alleen is het platform voor de nieuwe Toyota Sienta helemaal uitgerekt tot het maximale.

Vervolgens is de opbouw ook lekker rechttoe en rechtaan. Dat zorgt namelijk voor de meest inhoud. Om een idee te krijgen van de grootte van de nieuwe Toyota Sienta, hebben we de afmetingen voor je. De lengte is 4,3 meter, de breede 1,70 meter en de hoogte is 1,67. De wielbasis bedraagt een vorstelijke 2,75 meter.

Qua uiterlijk kunnen we vrij kort zijn, het is niet een enorm mooie auto, maar wel eentje die functioneel én onderscheidend is en dan mag het. Kleine kanttekening: de nieuwe Toyota Sienta is weliswaar onderscheidend, maar heel erg origineel is het allemaal niet. Er zijn veel Citroën- en Fiat-invloeden.

Bijzonder aan dit wagentje is echter de opstelling: het is een zevenzitter met drie zitrijen. Als je geen zevenzitter winst, is zes zitplaatsen of vijf ook mogelijk. In dat laatste geval kun je de auto geschikt maken voor rolstoelen.

Heel erg veel ruimte

Dat is de USP van deze Toyota: er is heel erg veel ruimte. Verder is het interieur van de nieuwe Toyota Sienta vooral praktisch en relatief sober. Dat verwacht je misschien niet bij het exterieur van de auto. Wat wel opvalt is dat er geen ‘harde hoeken’ aanwezig zijn in het interieur, die zijn volgens de Shikakumaru-designfilosofie afgerond. Gezellig, hè?

Dan komen tenslotte uit bij de motoren. Er is een 1.5 viercilinder met 91 pk of een 1.5 hybride met twee elektromotoren, goed voor 121 pk. Je kunt kiezen uit voorwielaandrijving of premium achterwielaandrijving (E-Four genaamd). Schakelen hoef je niet te doen, dat doet de tientraps-CVT voor je.

Ja, het is een CVT, maar dan met 10 voorgeprogrammeerde overbrengingen waardoor mensen het prettiger vinden rijden. De Toyota Sienta komt vooralsnog niet naar Nederland.

