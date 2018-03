Keiharde conclusies na twee F1-testweken

Zojuist kwam de laatste testdag tot een eind. Wat leerden we van twee testweken in Barcelona?

Onze eerste voorspelling voor het nieuwe jaar hebben we traditioneel al gedaan op 1 januari, maar toen waren we nog volledig blind. Inmiddels hebben de nieuwe bolides voor 2018 hun eerste rondjes gemaakt en zijn onze ogen een klein beetje geopend, hoewel cynici zullen blijven volhouden dat wintertests niks zeggen. De beste manier om dit te onderzoeken: harde conclusies trekken op basis van de tests en achteraf kijken of we gelijk hadden. Een bloemlezing.

Wie zijn de toppers?

Je hoefde geen enorme lefgozer te zijn om voor dit jaar Mercedes, Ferrari en Red Bull aan te wijzen als de favorieten. Maar kon een ander team zich daar tussenwringen? McLaren bijvoorbeeld, of het fabrieksteam van Renault? Afgaande op de test moeten we de conclusie trekken: neen. De Renaults zitten er qua snelheid lekker bij en hebben tijdens de testdagen niet toegegeven aan de verleiding een glorierun te doen op extreem zachte banden. Ook hebben ze een mooie truc bedacht met hun uitlaat om de achtervleugel aan te blazen. Maar over het algemeen komen ze waarschijnlijk nog nét een paar tienden tekort op de beste drie teams.

Eindelijk dat podium scoren moet echter wel een keer lukken dit jaar voor Hulkenberg, want Renault lijkt de positie van Force India overgenomen te hebben als ‘the best of the rest’. Als de grote jongens een keer pech tegenkomen moeten de gelen in staat zijn het ereschavot te behalen. Mits ze dan zelf tenminste heel blijven, want Renault is tot op heden met afstand de fabrikant met de meeste technische problemen als je alles bij elkaar optelt.

McLaren was een dark horse en door de vele pech die ze tegen zijn gekomen blijven ze dat enigszins. Echter, het is wel duidelijk dat ze in Woking nog heel wat noeste arbeid moeten verrichten om de auto betrouwbaar te maken. Het team heeft inmiddels zelf toegegeven dat het ‘geen goed werk’ heeft afgeleverd. Er lijkt een probleem te zijn met de warmtehuishouding van de auto en het is maar de vraag of dat op te lossen is zonder de aerodynamica in de war te schoppen.

Alonso probeert de moed erin te houden met positieve geluiden in de pers, maar dat neemt niet weg dat de McLaren ook toen deze bleef rijden niet de állersnelste auto op de baan was. Ja, behalve die dag dan dat niemand anders een serieuze run deed onder barre omstandigheden. In Australië zullen we die omstandigheden waarschijnlijk echter niet zien, afgaande op onderstaand recente plaatje van het circuit.

De krachtsverhoudingen tussen de toppers

Komt ‘ie: 1) Mercedes, 2) Ferrari, 3) Red Bull Racing. We zouden het graag anders zien, maar dit is ‘m volgens ons. Dit ondanks de positieve berichten uit kamp Red Bull. Ricciardo pakte weliswaar een paar keer de snelste tijd van de dag, maar deed dat op zachte banden. Het ronderecord van Felipe Massa dat hij eergisteren pakte, reed hij zelfs op de nieuwe Hypersoft band. De jubelsfeer werd een dag later enorm gerelativeerd toen Vettel op hetzelfde rubber gewoon nog even negen tienden van een seconde sneller ging. Kimi evenaarde vandaag op een haar na de tijd van zijn teamgenoot.

Maar als Ferrari de snelste tijden neerzet, waarom dan toch weer Mercedes op positie 1? Wel, Mercedes lijkt wederom de meeste snelheid te hebben in de longruns. Net als Renault, heeft het team zich niet beziggehouden met supertijden neerzetten op zachter rubber. Sterker nog: ze hadden de Hypersofts niet eens meegenomen naar de test. Als je kijkt naar de tijden die de coureurs rijden tijdens racesimulaties, gaan de Silberpfeile als een speer. Hamilton zegt volgas door bocht 6 te kunnen op het Circuit de Catalunya, wat voorheen naar verluidt alleen de Red Bull RB6 uit 2010 gelukt is. Sommigen reppen zelfs over een voordeel van een seconde per rondje ten opzichte van Ferrari en Red Bull. Yikes.

Tevens herinneren we ons ook nog de wintertests van vorig jaar. Ook toen zette Ferrari de beste tijden neer. Tijdens het seizoen bleken de Italianen ook wel echte snelheid te hebben, maar over het algemeen was Mercedes toch sterker. Dit is nou eenmaal de manier waarop ze rollen bij Mercedes. De Medium-compound is hun homeboy. Zelfs nu die wat zachter is dan voorheen…

Hebben we dan helemaal geen hoop meer op een wereldkampioenschap voor Max Verstappen? Ja toch wel. De hoop sterft het laatst. In het voordeel van Red Bull Racing spreekt dat ze wel degelijk een stuk dichterbij de andere twee toppers zitten dan omstreeks deze tijd vorig jaar. Plus, Max heeft al aangegeven dat ze in Melbourne wat onderdelen op de auto schroeven waarvan ze zeker weten dat ze tijdwinst opleveren, maar nog niet gebruikt hebben tijdens deze test. Het idee daarachter is dat de andere teams Red Bull’s oplossingen dan zouden kunnen kopiëren voor de eerste race. Ook dat verhaal klinkt trouwens bekend in de oren, maar hopelijk blijken de nieuwe goodies dit jaar de auto daadwerkelijk sneller te maken.

Het middenveld

Sowieso zit het veld nog wat dichter bij elkaar dan vorig jaar. De ‘kneusjes‘ hebben wat snelheid gevonden en Force India daarentegen is teruggezakt. Ze groeien dus naar elkaar toe, zou je kunnen zeggen. Hierdoor is het wel heel moeilijk te zeggen wie precies waar terechtkomt in de rangorde.

Zoals hierboven al aangegeven, denken we dat Renault opgaat voor P4 in het wereldkampioenschap voor constructeurs. Force India raakt die positie dus kwijt en we vermoeden dat ze weleens ver terug kunnen zakken. De roze bolide was op alle testdagen in de onderste regionen van de tijdlijsten te vinden. Perez heeft zelf ook al naar buiten gebracht dat zijn team ‘nu niet meer het vierde team is’. Vorig jaar waren ze ook slecht in de winter alvorens het seizoen heel goed te beginnen, maar we vermoeden dat dat nu niet het geval gaat zijn.

Achter Renault is het bijna niet te zeggen wat de krachtsverhoudingen zullen zijn, maar we zijn de beroerdste niet: op de vijfde plaats zetten we toch McLaren, omdat ze redelijk snel zijn op de momenten dat de auto heel blijft. Op de zesde plaats komt Toro Rosso-Honda, dat met Gasly gisteren de derde tijd pakte en bovendien erg veel ronden heeft afgelegd. De spreekwoordelijke Japanse betrouwbaarheid is terug! Waarschijnlijk!

P7 gaat naar Force India, in de veronderstelling dat ze de snelheid van de auto nog iets kunnen verbeteren en op basis van de kwaliteit van hun coureurs. Haas F1, dat in de laatste week haar bolide aan de praat leek te kregen, gaat naar P8. Williams gaat met een middelmatige auto in combinatie met (relatief) matige coureurs geen potten breken, maar kan hier en daar wellicht wat punten sprokkelen. Sauber tenslotte verbetert zich wel, maar blijft het langzaamste team.

Zo, nou weet je vast hoe je je team samen moet stellen voor ons managerspel. Sprekende over dat managerspel; jazeker we gaan het ook dit jaar weer organiseren! Er komt spoedig een berichtje over, dus stay getsjoend…

Image-Credit: Albert Park via Reddit