Aan deze nieuwe Bentley zit een luchtje

Hoort u wel eens: ‘gadver, je stinkt uit je smoel’, klik dan verder: Bentley presenteert een lekker luchtje voor je.

De wondere wereld van merchandise blijft geven. Er is kennelijk toch een grote run op het bezitten van dingen die niks met auto’s te maken hebben, maar wél door een automerk zijn ontworpen. Of waar ze hun merk aan hebben verleend.

Iedereen schuldig

Of je nou spullen van Kia of Rolls-Royce zoekt en of het nou gaat om een sleutelhanger of een schaalmodel van meerdere duizenden euro’s: het is vast te verkrijgen. Nadeel: des te hoger je in de markt gaat, des te meer de merken veelal durven te vragen voor hun spul. Helemaal omdat het vaak niet perse het allerbeste van het allerbeste is, vaak durven ze gewoon veel te vragen voor items met hun merk erop.

Bentley: wat had je verwacht

Ook Bentley heeft spul wat je kunt bezitten (met of zonder daadwerkelijk een Bentley te hebben) met hun logo erop. Compleet in stijl met hun auto’s is het stijlvol spul, maar daar betaal je dan ook wel voor. Wat te denken van zonnebrillen die variëren van 470 tot 1.500 pond. Of pennen met echt ebbenhout voor meer dan 500 pond. Of misschien wel de leukste: een USB-stick die lijkt op een Bentley-sleutel, 49 pond (waarvan 48 voor de behuizing) en dat is zo’n ‘schijntje’ dat hij uitverkocht is. Wat wel leuk is: alles wordt verpakt in een doosje wat doet lijken alsof je het duurste Breitling-horloge hebt gekocht. Premium-gevoel, voor een premium-prijs.

Ruiken

In dat opzicht valt hun nieuwste product mee. Wie altijd al heeft willen ruiken als een Bentley kan zijn geluk nu niet op. Bentley introduceert een nieuw luchtje in hun assortiment. Het heet Silver Lakes. Iedereen kan eau de toilette uit een kamer van de dichtstbijzijnde Van der Valk in een flesje stoppen, maar Bentley beweert uiteraard dat Silver Lakes uniek is. Of zoals ze het zelf zeggen: het ruikt naar de frisse en energieke lucht van het buitenleven. Normaliter zouden we zeggen: kijk en ruik zelf maar, maar helaas (of in sommige gevallen godzijdank) is geur niet over te brengen via een computerscherm.

Kwaliteitsparfum

Bentley heeft hun luchtje samengesteld samen met opkomende parfumeur Ane Ayo. En als Bentley je kiest als opkomende artiest, dan zit je gebakken, lijkt ons. Uiteraard allemaal natuurlijk en biologisch spul, zodat je geen gezeik krijgt met gezondheidsorganisaties (#woke). Hoe ruikt iets fris? Door een vleugje citroen en pepermunt toe te voegen. Die openen de weg naar viooltjes en pink pepper. En om Thierry Baudet ook nog toe te voegen als potentiële klant, een vleugje lavendel. Dit alles om het te laten voelen alsof je bij een kraakhelder meer staat met een strakblauwe lucht. En dat alles in een flesje wat is ontworpen om de lijnen van een Bentley te reflecteren. Ook ik had gewild dat ik het had verzonnen.

Vriendelijk

Alle gekheid op een stokje terzijde, lekker ruiken kan extreem duur zijn. Zoals gezegd kun je het toiletwater van een kwaliteitshotel gebruiken, maar gerenommeerde merken weten best wat de gek ervoor geeft. We hadden dus een flink bedrag verwacht, maar Bentley houdt de prijs voor hun luchtje op 69,50 pond. Een koopje is anders, maar het is goedkoper dan wij hadden verwacht met de prijzen van Bentley. Bestellen kan uiteraard op de website van Bentley.