Welbekend ‘kledingmerk’ van Ken Block is failliet

Het kleding en ‘lifestyle’-merk van wijlen Ken Block vraagt faillissement aan.

Het is alweer anderhalf jaar en een beetje geleden dat Ken Block overleed na een noodlottig ongeluk. De 55-jarige rallycoureur werd toch vaak gezien als een held vanwege zijn filmpjes op YouTube waar hij tot het gaatje gaat met flink opgevoerde auto’s. Dat bleek een hit.

Hoonigan

Om het zaakje te promoten stichtte Ken Block daarom samen met Brian Scotto het merk Hoonigan. Dat begon als een kleding- en lifestylemerk, maar het werd vooral dat laatste. Block gebruikte bijvoorbeeld het YouTube-kanaal van Hoonigan voor updates over zijn auto’s, de Gymkhana-video’s en allerlei soorten updates. Ook werd het merk altijd prominent aangebracht als sticker op de auto’s van Block.

Faillissement

Hoonigan is dus een beetje een vaag merk wat vooral in leven gehouden kon worden als marketing voor Ken Block. Na diens overlijden begon het merk tractie te verliezen en nu blijft eigenlijk weinig meer over. Helemaal omdat het merk nog dieper zinkt en faillissement aangevraagd heeft. Hoonigan zou namelijk 1,2 miljard dollar in het rood staan, zo’n 1,09 miljard euro. Wel is Hoonigan bereid om te ‘herstructureren’ en zo die schuld weg te poetsen en nieuw kapitaal binnen te hengelen. Dat hele grapje zou rond de 2 miljard dollar gaan kosten. Je moet er maar zin in hebben.

Media

Overigens gaat dit om de ‘hardware’-kant van Hoonigan en lijkt het erop dat het YouTube-kanaal, daar waar Gymkhana op wordt geüpload, niet in gevaar is. Al kan het natuurlijk zijn dat alles met de Hoonigan-naam zinkt met het failliete schip.

Schulden

Brian Scotto geeft op zijn Instagram-pagina een reactie op het nieuws dat Hoonigan faillissement aanvraagt en schuift de schuld af. Hoonigan werd namelijk in 2021 grotendeels overgenomen door Wheel Pros. Anno 2023 heeft Wheel Pros vrijwel hun hele merk omgekat naar de Hoonigan. Volgens Scotto komen de schulden dan ook door de malaise van Wheel Pros, niet zijn en Blocks aandeel. Tsja…