Mercedes: “Formule 1 verlaten zou peteroliedom zijn” - Autoblog.nl

Fans die vrezen dat de F1 gedoemd is te verdwijnen kunnen weer even doorademen. Mercedes wil de sport nog niet verlaten.

We hebben hopelijk nog een aantal spannende F1 races voor de boeg in 2020, maar velen in de paddock lopen met hun hoofd al rond in de toekomst. Dat die toekomst precair is voor de sport hoef je daar niemand te vertellen. Behalve Ferrari’s deelname is niks is voor eeuwig in de F1. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld al gezien dat de familie Williams afscheidt moest nemen van het gelijknamige team. Daarnaast kondigde Honda aan de sport maar weer eens te verlaten.

Zelfs zonder de uitdagingen van Corona, gaat de F1 door woelige tijden. Hoe relevant is de sport nog in een tijdperk dat we allemaal in EV’s moeten gaan rijden, vragen velen zich af. Zelf vind ik dat een beetje onzin. Het is niet alsof er in de gemiddelde Renault uit 2005 een atmosferische V10 lag. Dat er hetzelde logo op prijkte als op de titelwinnende RS25, was voldoende ‘link’ voor puike marketing. Het is natuurlijk een farce om te beweren dat de huidige Power Units met hun complexe MGU-H techniek iets meer te maken hebben met de turbotor in je Twingo of A-Klasse dan een briesende veelpitter. Misschien moeten een paar echt visionaire PR-goeroes zich maar eens over buigen…

Enfin, terecht of niet, met slechts drie resterende motorenleveranciers in 2022 (tenzij Red Bull haar eigen ding gaat doen), lijkt de F1 kwetsbaar. Het nieuwe ondertekende Concorde Agreement biedt in dit opzicht alleen schijnzekerheid. De fabrikanten kunnen elk jaar zonder opgaaf van redenen hun biezen pakken. En het is niet alsof dat een ondenkbaar scenario is.

Doemdenkers zien het feit dat Renault volgend jaar verder gaat als Alpine als een voorproefje op het vertrek van La Régie uit de sport. Zo kunnen ze immers vertrekken als Alpine en niet als Renault. PR-matig iets handiger. Mercedes op haar beurt wordt al lang in verband gebracht met een getrapt vertrek via een (gedeeltelijke) overname door INEOS. Nieuwe topman Ola Kallenius zou namelijk aanzienlijk minder gecharmeerd zijn van de sport dan diens voorganger Dr. Zetsche. Ola wil liever bonen tellen dan potentieel geldverslindende prestigeprojectjes financieren, zo luidt het.

Toch is er nu een beetje goed nieuws wat dat betreft. Ola verklapt namelijk aan Manager Magazin dat Mercedes haar F1 deelname begin dit jaar inderdaad opnieuw ‘gewogen’ heeft. De conclusie daarbij was echter dat Mercedes wel gek zou zijn de F1 te verlaten:

We hebben onze deelname aan de Formule 1 begin dit jaar opnieuw gewogen. De prijzen voor de televisierechten stijgen aanzienlijk. In Azië, Europa, Zuid-Amerika, overal groeit de belangstelling voor de Formule 1. Daarnaast explodeert ook het aantal jonge fans, met name dankzij de inzet van social media en E-sports. Gaan we dit nu weggooien? Dan zouden we niet goed wijs zijn. Ola Kallenius, bekijkt het allemaal nuchter

