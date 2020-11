Tesla levert grootste Supercharger station in de wereld op - Autoblog.nl

Drie keer raden waar Tesla het grootste Supercharger Station ter wereld heeft neergezet…

Zit er nog groei in Tesla? Dat is een vraag die veel mensen zich elke dag afvragen als ze naar de TSLA ticker kijken. In letterlijke zin is het antwoord nu in ieder geval gegeven. Tesla heeft namelijk haar grootste Supercharger station ooit opgeleverd. Tot op heden had het bedrijf al een aantal station met 50 laadplekken in China. Nu is er echter een station met 56 ‘V3’ laadplekken. Fanclubs verkeren hierdoor in jubelstemming.

👀👀 56 V3 Superchargers confirmed!! Club Member Teresa K. With the hot 🔥 scoop! Thank you @elonmusk and the @tesla supercharger team for working so hard to accelerate the transition and building out this amazing network for us! ⚡️🔋🇺🇸 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/HkcccK8ZjM — Tesla Owners East Bay (@TeslaOwnersEBay) November 14, 2020

Uiteraard is het grootste Tesla Supercharger Station *Jeremy Clarkson accent aan* in the world *Jeremy Clarkson accent af* gesitueerd in ‘Murica. Het bruisende Firebaugh, California met een dikke 8.000 inwoners heeft de eer gekregen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar de reden is dat dit plaatsje tussen Los Angeles en de Bay Area (San Fran, siliconenvallei) ligt. Dat zijn traditioneel enorm belangrijke markten voor Tesla en mensen rijden ook wel eens heen en weer op dat traject. Bij de laadplek-bonanza is ook een restaurantje en een winkel gebouwd, waar je de ellebogen kan schurken tegen die van je mede subisidietrekkers wereldverbeteraars.

Het hele Supercharger-netwerk geldt nog altijd als een grote troef voor Tesla. Onlangs maakte de fabrikant bekend dat er nu meer dan 20.000 laadplekken zijn over de hele wereld. Als Tesla exponentieel wil groeien qua afzet, zullen er daar overigens desalniettemin een stuk meer bij moeten komen. Net als bij Ronnie Flex, staat er nu immers af en toe al een rij. Tesla heeft ook aangegeven meer in te willen zetten op zonne-energie bij de stations, maar die ontwikkeling loopt voorlopig nog een beetje achter bij de ambities.