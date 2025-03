Is dit goedje de redder van de verbrandingsmotor?

De duurzame verbrandingsmotor is klimaatneutraal.

Je kent Liebherr van de hijskranen, graafmachines en andere kolossen op de bouwplaats. Maar al die apparaten hebben wel een motor nodig om te werken. Daarom is het ook voor dit bouwbedrijf belangrijk om te zoeken naar een toekomstbestendige oplossing voor de uitstoot van verbrandingsmotoren. Liebherr neemt het heft in eigen hand en ontwikkelt even zelf een eigen verbrandingsmotor op een onbekende brandstof: groene ammoniak.

Dat die brandstof zo impopulair is, is onterecht. Het spul klinkt immers als een erg goede vervanger van benzine en diesel. Groene ammoniak is een geur- en kleurloos gas dat bestaat uit stikstof en waterstof. Het is klimaatneutraal omdat je het stikstof uit de lucht kunt halen en waterstof op een groene manier kunt winnen.

Volgens Liebherr kun je dit goedje makkelijk opslaan en transporteren, en heeft groene ammoniak een hoge energiedichtheid. Dat laatste wil zeggen: lekker veel vermogen uit weinig gas. Maar wat fabrikanten dus vooral leuk vinden aan groene ammoniak is de duurzaamheid.

Hoe werkt de verbrandingsmotor?

De werking van Liebherrs nieuwe plofmotor is net even anders dan je gewend bent. Het blok gebruikt twee soorten brandstof tegelijkertijd. Voor de ontsteking wordt diesel of waterstof gebruikt. Geen zorgen: dankzij een katalysator kan de groene ammoniak worden omgezet in dit startmiddel. De rest van het blok gebruikt ook de groene ammoniak.

Ook voor auto’s

Helaas, je hoeft voorlopig geen extra slang bij de pomp te verwachten met ‘groene ammoniak’ erop. Liebherr wil de verbrandingsmotor inzetten op plekken waar elektromotoren te snel leeg raken. Denk aan de mijnbouw, in grote machines en in afgelegen gebieden zonder (betrouwbare) stroomvoorziening.

Toch kan ik me voorstellen dat autofabrikanten aandachtig meekijken. Nu veel klanten hebben aangegeven nog niet klaar te zijn voor volledig elektrische auto’s, zou zo’n CO2-neutrale verbrandingsmotor een goede oplossing kunnen zijn om de CO2-uitstoot en daarbijbehorende boetes te vermijden.

Van 7 tot en met 13 april kun je zelf het torretje zien en meer informatie krijgen van Liebherr op de Bauma-(mijn)bouwbeurs in München.

Via Autobild