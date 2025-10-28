Verdwijnen alle EV’s echt over de grens?

Het is een vraag die elk jaar weer opduikt: blijven onze elektrische auto’s in Nederland, of verdwijnen ze massaal naar het buitenland?
Ook voor deze editie van de EV-10daagse hebben we aan de hand van de cijfers van VWE Automotive een analyse gemaakt. Op basis van 2025 tot nu toe (januari t/m september) blijkt het vooral een exportjaar voor gebruikte EV’s. En dat verschil met vorig jaar is niet mals.
Export elektrische auto explodeert
In 2024 gingen er nog 15.278 gebruikte elektrische auto’s de grens over. In 2025 staat de teller na negen maanden al op 27.746 stuks. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, en zelfs een verviervoudiging ten opzichte van 2023, toen er in dezelfde periode ‘slechts’ 4.708 EV’s werden geëxporteerd. De export is dus niet zomaar gegroeid. Je mag gerust zeggen dat deze is geëxplodeerd.
De Tesla Model 3 is opnieuw koning van de export. Waar vorig jaar 3.280 exemplaren de landsgrenzen verlieten, zijn dat er dit jaar maar liefst 7.149. Daarmee is het model niet alleen de populairste export-EV, maar ook een soort symbool van de veranderende tweedehandsmarkt. De Model 3’s van de eerste leasegeneratie (2019/2020) komen nu massaal vrij.
Allemaal op de Hollandse markt dumpen heeft geen zin, het aanbod is veel te groot. De leaselieveling van vijf jaar geleden, inclusief alle voordeeltjes en subsidies, is daardoor niet aantrekkelijk genoeg en gaat de grens over. Precies zoals de politiek het niet graag ziet. Maar goed. Beleid uit Den Haag en proberen een markt te bespelen met fiscale voordelen heeft nut, tot de fiscalen voordelen weer stoppen. Dan komt de echte aap uit de mouw.
Op de tweede plaats vinden we de Kia e-Niro met 2.197 stuks, gevolgd door de Hyundai Kona (1.657). Ook de Audi e-tron, Nissan Leaf en MG5 Electric zijn populaire modellen voor export. Klassieke elektrische pioniers zoals de Renault Zoe en de e-Golf worden nog steeds worden geëxporteerd, maar in veel kleinere aantallen dan voorheen. Dat is ook niet zo heel gek natuurlijk.
Top 10 export EV’s januari t/m september 2025
- Tesla Model 3 – 7.149
- Kia e-Niro – 2.197
- Hyundai Kona – 1.657
- Audi e-tron – 1.272
- Nissan Leaf – 1.264
- MG MG5 Electric – 1.030
- Volkswagen e-Golf – 986
- Volkswagen ID.3 – 946
- Tesla Model S – 593
- Renault Zoe – 494
Bron: VWE Automotive
Import kakt juist in
Aan de andere kant van het spectrum zien we dat de import flink afneemt. In 2024 kwamen er nog 10.507 elektrische occasions Nederland binnen, maar in 2025 zijn dat er tot nu toe slechts 8.431. Dat betekent dat de uitgaande stroom bijna 3,5 keer groter is dan wat er binnenkomt.
De meest geïmporteerde EV is opnieuw de Fiat 500e, met 707 stuks. De Tesla Model 3 (680) en Model Y (401) volgen. De rest van de top tien bestaat vooral uit compacte of premium modellen zoals de MINI Electric, Volkswagen ID.3 en Audi e-tron.
Top 10 import EV’s januari t/m september 2025
- Fiat 500 – 707
- Tesla Model 3 – 680
- Tesla Model Y – 401
- MINI Electric – 337
- Volkswagen ID.3 – 266
- Mercedes-Benz EQV – 187
- Audi e-tron – 170
- Volvo XC40 – 167
- Volkswagen ID.4 – 162
- Audi Q4 e-tron – 157
Bron: VWE Automotive
Waar blijft de elektrische markt?
De cijfers maken duidelijk dat Nederland z’n elektrische occasions niet goed vasthoudt. Het hele idee dat gebruikte elektrische leaseauto’s na vijf jaar doorstormen naar de particuliere markt is een fugazi. Wishful thinking. Ja, een gedeelte komt er terecht. Maar de cijfers laten zien dat er nog veel meer de grens overgaan.
En die leaserijder? Die heeft het liefste weer een benzineauto maar daar steken ze per 2027 in Den Haag een stokje voor.
Reacties
rulefollower zegt
Om het in perspectief te plaatsen, hoeveel per jaar vinden wel een nieuw Nederlands baasje aan het einde van de lease?
duitslaagvliegen zegt
Afgaande op dit artikel van het CBS zijn er in 2020 62.000 EV op kenteken gesteld.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/16/bijna-200-duizend-stekkerauto-s
Je kunt je afvragen of alle export uit 2020 stamt maar dat geeft wel aan dat je een aanname kunt maken dat ongeveer een derde naar het buitenland verdwijnt.
Dit is natuurlijk belastinggeld dat verdwijnt, maar ja als de 2de hands markt die Model 3’tjes niet opneemt is dat voor de leasemaatschappijen een groter probleem wanneer die voor hun oudere vloot alsnog met een hogere afschrijving rekening moeten houden.
Je kan het ook omkeren…. waarom kopen we die 2de hands EVtjes niet… kennelijk nog steeds te duur… de subsidiepot was leeg…. of willen we er gewoon nog echt niet aan?
mashell zegt
Hoezo “Dit is natuurlijk belasting geld dat verdwijnt”. Het zijn juist belasting kortingen die verdwijnen, voor de belasting opbrengst is de export zelfs gunstig. Voor het klimaat natuurlijk niet.
cloverleaf zegt
Hoeveel belastinggeld wordt hier geëxporteerd? Iemand dat al uitgerekend? Het is natuurlijk van de zotte dat we massaal EV gebruik hebben gestimuleerd dmv geen tot lage wegenbelasting, bpm, geen tot lagere bijtelling etc om vervolgens na 4-5 jaar alles de grens over te duwen.
pignon zegt
Als er geen aanloopsubsidies meer zijn exporteer je toch geen belastinggeld? Als de geëxporteerde EV’s vervangen worden door nieuwe draait alles gewoon door.
petroldrinker zegt
Waar de markt blijft? zolang mogelijk wegblijven graag :) en maximaal blijven exporteren die hap
potver7 zegt
Uhm, ja, als er meer EV’s verkocht worden, dan zullen er ook meer worden geëxporteerd…
En aangezien in de landen om ons heen de markt voor EV’s ook groeit, wordt het voor de autohandel aldaar minder interessant om die dingen te exporteren.
lekkaah zegt
Wellicht gedeeltelijk waar. Maar vadertje staat subsidieert jouw aankoop, en zodra jouw aankoop geexporteert “lekt” er dus subsidie / belastinggeld het land uit.
Het is daardoor aantrekkelijk om de ‘goedkopere’ / gesubsideerde producten te exporteren waardoor internationale handelaren in principe Nederlands belastinggeld (gedeeltelijk) in hun zak steken.
Robert zegt
Zijn ook de percentages bekend in verhouding tot de genoemde aantallen die hier zijn verkocht? Ik herinner me nog dat dit bij voormalige leasetoppers als de Toyota Prius, Honda Civic Hybrid en de Mitsubishi Outlander PHEV het soms wel op 75-85% van de in ons land verkochte aantallen ging.
leefvrij zegt
Leuke opsomming van aantallen, maar dit zegt natuurlijk helemaal niks. Je kan alleen conclusies trekken als je het percentage wat in NL blijft vergelijkt met het deel dat naar het buitenland gaat.
“Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar”. Maar misschien zijn er wel vier keer zoveel auto’s in de verkoop gekomen. (“De Model 3’s van de eerste leasegeneratie (2019/2020) komen nu massaal vrij.”)
En hoe staat dit percentage in verhouding tot niet-EV’s?
R zegt
Als we dit met een klimaatbril bekijken is de echt belangrijke vraag natuurlijk – wat rijden de mensen die hun kermiswagentje van de hand doen daarna, blijven ze bij 100% elektra of schakelen ze weer over naar ICE. Als ze overschakelen naar ICE is het natuurlijk weer een mooi voorbeeld van miljarden verkwanseling van onze incapabele overheid
JelmerS zegt
Het zijn vooral de leasebedrijven die de auto’s van de hand doen en niet de personen die ze rijden. Voor de nieuwe auto’s zal een redelijk deel van de mensen inmiddels overtuigd zijn van de kwaliteiten en bruikbaarheid van een EV in het dagelijks leven. De overigen zullen waarschijnlijk door company rules worden gedwongen om EV te blijven rijden. De overheid hoeft dit niet meer verder te subsidiëren, echt mag wel worden verlangd om de kosten voor bezit en gebruik in verhouding te laten blijven wil er een goed eco systeem ontstaan voor nieuwe auto’s die doorstromen in de interne occasion markt. Kermis wagentjes zijn het allang niet meer, maar goed je kan het niet iedereen naar de zin maken natuurlijk.
Hubert zegt
Goh, mijn EV is import uit Luxemburg. (De platen liggen nog steeds in de kofferbak)
Dus beetje zwemmen tegen de stroom in.
iphonistvongates zegt
Deze nationaal gesubsidieerde EV Bermuda Rechthoek verdient meer onderzoek. Het helpt met ons financieel rouwproces op de lange termijn en zal uiteindelijk leiden tot het definiëren van het schuldmechanisme. Nederlanders houden van een collectieve zondebok zodat we al onze verontwaardiging daarop kunnen richten. Ik geef de schuld aan de Rabobank! 😇