Verdwijnen alle EV’s echt over de grens?

Het is een vraag die elk jaar weer opduikt: blijven onze elektrische auto’s in Nederland, of verdwijnen ze massaal naar het buitenland?

Ook voor deze editie van de EV-10daagse hebben we aan de hand van de cijfers van VWE Automotive een analyse gemaakt. Op basis van 2025 tot nu toe (januari t/m september) blijkt het vooral een exportjaar voor gebruikte EV’s. En dat verschil met vorig jaar is niet mals.

Export elektrische auto explodeert

In 2024 gingen er nog 15.278 gebruikte elektrische auto’s de grens over. In 2025 staat de teller na negen maanden al op 27.746 stuks. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, en zelfs een verviervoudiging ten opzichte van 2023, toen er in dezelfde periode ‘slechts’ 4.708 EV’s werden geëxporteerd. De export is dus niet zomaar gegroeid. Je mag gerust zeggen dat deze is geëxplodeerd.

De Tesla Model 3 is opnieuw koning van de export. Waar vorig jaar 3.280 exemplaren de landsgrenzen verlieten, zijn dat er dit jaar maar liefst 7.149. Daarmee is het model niet alleen de populairste export-EV, maar ook een soort symbool van de veranderende tweedehandsmarkt. De Model 3’s van de eerste leasegeneratie (2019/2020) komen nu massaal vrij.

Allemaal op de Hollandse markt dumpen heeft geen zin, het aanbod is veel te groot. De leaselieveling van vijf jaar geleden, inclusief alle voordeeltjes en subsidies, is daardoor niet aantrekkelijk genoeg en gaat de grens over. Precies zoals de politiek het niet graag ziet. Maar goed. Beleid uit Den Haag en proberen een markt te bespelen met fiscale voordelen heeft nut, tot de fiscalen voordelen weer stoppen. Dan komt de echte aap uit de mouw.

Op de tweede plaats vinden we de Kia e-Niro met 2.197 stuks, gevolgd door de Hyundai Kona (1.657). Ook de Audi e-tron, Nissan Leaf en MG5 Electric zijn populaire modellen voor export. Klassieke elektrische pioniers zoals de Renault Zoe en de e-Golf worden nog steeds worden geëxporteerd, maar in veel kleinere aantallen dan voorheen. Dat is ook niet zo heel gek natuurlijk.

Top 10 export EV’s januari t/m september 2025

Tesla Model 3 – 7.149 Kia e-Niro – 2.197 Hyundai Kona – 1.657 Audi e-tron – 1.272 Nissan Leaf – 1.264 MG MG5 Electric – 1.030 Volkswagen e-Golf – 986 Volkswagen ID.3 – 946 Tesla Model S – 593 Renault Zoe – 494

Bron: VWE Automotive

Import kakt juist in

Aan de andere kant van het spectrum zien we dat de import flink afneemt. In 2024 kwamen er nog 10.507 elektrische occasions Nederland binnen, maar in 2025 zijn dat er tot nu toe slechts 8.431. Dat betekent dat de uitgaande stroom bijna 3,5 keer groter is dan wat er binnenkomt.

De meest geïmporteerde EV is opnieuw de Fiat 500e, met 707 stuks. De Tesla Model 3 (680) en Model Y (401) volgen. De rest van de top tien bestaat vooral uit compacte of premium modellen zoals de MINI Electric, Volkswagen ID.3 en Audi e-tron.

Top 10 import EV’s januari t/m september 2025

Fiat 500 – 707 Tesla Model 3 – 680 Tesla Model Y – 401 MINI Electric – 337 Volkswagen ID.3 – 266 Mercedes-Benz EQV – 187 Audi e-tron – 170 Volvo XC40 – 167 Volkswagen ID.4 – 162 Audi Q4 e-tron – 157

Bron: VWE Automotive

Waar blijft de elektrische markt?

De cijfers maken duidelijk dat Nederland z’n elektrische occasions niet goed vasthoudt. Het hele idee dat gebruikte elektrische leaseauto’s na vijf jaar doorstormen naar de particuliere markt is een fugazi. Wishful thinking. Ja, een gedeelte komt er terecht. Maar de cijfers laten zien dat er nog veel meer de grens overgaan.

En die leaserijder? Die heeft het liefste weer een benzineauto maar daar steken ze per 2027 in Den Haag een stokje voor.