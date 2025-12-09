Kia EV4, GEWAAGD uiterlijk maakt het een gedurfde keuze #test

In deze video test Wouter de Kia EV4.
De Kia EV4 is de nieuwste elektrische middenklasser van het Koreaanse merk en het vierde model op het E-GMP-platform. In tegenstelling tot de duurdere EV6 en EV9 gebruikt de EV4 geen 800V-techniek, maar een 400V-systeem en heeft hij voorwielaandrijving. Dat maakt hem goedkoper terwijl Kia nog steeds een praktische en efficiënte auto belooft. Maar hoe goed is deze nieuwe Kia EV4? En belangrijker nog: hoe leuk is hij?
Reacties
ra-smit zegt
Wat een ongelofelijk lelijk hok na de B-stijl!
erce zegt
Dat! Echt onvoorstelbaar. En niet alleen op de foto’s en video’s, ook in het echt is het ding niet om aan te gluren. Geen idee hoe het mogelijk is dat hier groen licht voor is gegeven. De Pontiac Aztec is een schoolvoorbeeld van evenwichtig design vergeleken met dit gedrocht.