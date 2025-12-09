Kia EV4, GEWAAGD uiterlijk maakt het een gedurfde keuze #test

In deze video test Wouter de Kia EV4.

De Kia EV4 is de nieuwste elektrische middenklasser van het Koreaanse merk en het vierde model op het E-GMP-platform. In tegenstelling tot de duurdere EV6 en EV9 gebruikt de EV4 geen 800V-techniek, maar een 400V-systeem en heeft hij voorwielaandrijving. Dat maakt hem goedkoper terwijl Kia nog steeds een praktische en efficiënte auto belooft. Maar hoe goed is deze nieuwe Kia EV4? En belangrijker nog: hoe leuk is hij?