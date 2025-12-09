Bugatti krijgt een keiharde primeur van Rimac

Wel zo makkelijk aangezien Bugatti en Rimac onder hetzelfde dak vallen.

Bugatti is Rimac en Rimac is Bugatti. Van deze twee partijen hebben we samen nog geen vrucht gezien, maar dit zit er wel aan te komen. Niet in de vorm van een gezamenlijk model, maar in de vorm van baanbrekende techniek die rechtstreeks van Rimac Technology komt. De primeur is voor Bugatti. Daarover bericht Autocar.

Rimac Technology, de engineeringtak die sinds 2022 officieel losstaat van de hypercarmaker, maar nog altijd onder de Bugatti Rimac-paraplu valt, is bezig met iets bijzonders. Het merk werkt aan solid-state accu’s. Nu is dat binnen de auto-industrie niets nieuws, zo is Toyota er ook al jaren druk mee. Maar als er één partij is die een solid-state accu snel in een productieauto weet te proppen, dan is het Rimac wel.

Het Kroatische automerk zou al behoorlijk ver zijn met een nieuwe generatie solid-state batterijen, die het gezamenlijk ontwikkelt met celproducent ProLogium en composietspecialisten van Mitsubishi. Het resultaat moet tegen het einde van dit decennium klaar zijn voor productie. Hoe we dit weten? De techniek moet volgens de geruchten debuteren in een nieuwe Bugatti die gepland staat voor 2030.

100 kWh en 20 tot 30 procent meer energiedichtheid

Dat is een flinke primeur, want solid-state accu’s worden al jaren als de heilige graal voor EV’s gezien. Ze zijn compacter, veiliger, kunnen sneller laden en hebben een aanzienlijk grotere energiedichtheid.

Rimac claimt dat het prototype met een opslagcapaciteit van 100 kWh een 20 tot 30 procent grotere energiedichtheid biedt en ongeveer 30 kilo lichter is dan een conventionele batterij. Vooral dat laatste is meer dan welkom met al die loodzware EV’s van tegenwoordig.

Rimac heeft overigens niet de ambitie om miljoenen batterijen voor massamodellen te bouwen. De Kroaten mikken op kleinschalige toepassingen. Niche, high-tech modellen. Het merk staat er wel voor open om de technologie eventueel onder licentie aan andere belangstellenden aan te bieden

Onderdeel van een complete elektrische aandrijflijn

Behalve solid state accu’s werkt Rimac aan elektrische aandrijfassen die motor en transmissie combineren als één geheel. Vermogens lopen uiteen van 200 tot 470 pk per as, geschikt voor FWD, RWD of AWD. Het klantenbestand bestaat onder meer uit BMW, Porsche en het Saudische CEER.

Kortom: als u zich afvraagt hoe het met Rimac gaat. GOED. Hoewel de Kroaten maar lastig van hun auto’s afkomen, hebben ze genoeg werk en ontwikkelen ze interessante innovaties waar de auto-industrie de komende jaren nog een hoop lol aan gaat beleven.