Kia EV6 is in het echt véél groter!

Kia noemt de nieuwe elektrische EV6 een crossover, maar dat ‘ie zo groot is hadden wij ook niet verwacht! Of is hier iets anders aan de hand?

Schijn bedriegt vaak. Je zag dat bijvoorbeeld bij de Jaguar I-PACE: op de persfoto’s leek ‘ie vrij klein. In het echt is het echter een kolos van een auto. Nou kregen wij foto’s van een speciale levering van een Kia EV6 bij een Kia dealer. Daar lijkt hetzelfde aan de hand te zijn: de geleverde EV6 is een stukje groter dan we dachten.

Reuzen Kia EV6

Normaliter wordt een auto namelijk geleverd op een autotransporter met ruimte voor meer dan zeven auto’s, maar voor deze Kia EV6 moest er een gigantische zwaartransporttrailer aan te pas komen. Hij past niet eens op één rijbaan! Het is dus niet écht een Kia EV6. Dat had je waarschijnlijk inmiddels wel door.

Promo

Wat is het dan wel? Mensen die vaak over de A2 van Amsterdam naar Utrecht komen weten precies wat het is. Net na afslag Breukelen (of er net voor, afhankelijk van welke kant) zit Kia Nederland langs de A2. Die hebben nu al een tijdje een gigantische auto voor de deur staan om reclame te maken. Dat was eerst een Picanto, toen de nieuwe Picanto kwam was het een nieuwe Picanto en nu is het dus een EV6. Het is altijd een waar spektakel wanneer deze reuzen-Kia de weg op moet, dat is hier niet anders.

Kolos

De insteek bij de gigantische Kia EV6 is vergelijkbaar met die van de reuzen-Picanto: het is een model van plexiglas en zoals je verwacht zit er geen interieur of motor in: het is puur een Kia-vormig billboard. Van de Picanto waren de afmetingen 8 x 3,5 x 4 meter (LxBxH). Even ervanuit gaande dat de EV6 op dezelfde schaal gebouwd is, zal deze 10,6 meter lang, 4,2 meter breed en 3,5 meter hoog zijn. Het blijft een geinige PR-stunt.