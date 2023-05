Rijden én opladen tegelijk komt er sneller aan dan je denkt

De natte droom van elke EV-eigenaar wordt werkelijkheid: rijden en opladen tegelijkertijd.

Zweden gaat de eerste permanent geëlektrificeerde weg voor onderweg opladen van elektrische voertuigen in 2025 openen. En daar blijft het niet bij, want het land is van plan om meer dan 2.900 kilometer snelweg te elektrificeren.

Rijden en opladen tegelijkertijd

Ja, toch wel de oplossing voor het eindeloos klooien met laadkabels. Tevens behoort laadstress dan tot het verleden. Gewoon op de snelweg cruisen en tegelijkertijd je auto opladen, het kan niet beter. Zweden is van plan om hiermee geschiedenis te gaan schrijven en heeft besloten om 2025 ’s werelds eerste permanent geëlektrificeerde weg te openen. Dankzij het elektrische wegennet (ERS) kunnen elektrische auto’s onderweg worden opgeladen, waardoor er grotere afstanden kunnen worden afgelegd tussen laadstations. Opladen bij een station is uiteindelijk dus nog wel nodig, maar niet zo snel en vaak.

De eerste snelweg waar ze dit willen gaan doen is de E20. Deze weg ligt tussen verschillende grote steden zoals Stockholm, Göteborg en Malmö. Het is het eerste deel van een groter plan dat voorziet in bijna 3.000 kilometer van snelwegen, waarop je je elektrische auto kan opladen.

Hobbel op de weg

Echter, er is wel een probleempje dat nog overwonnen moet worden. De Zweden hebben namelijk nog niet besloten welke techniek ze zullen gebruiken, weet Euro News te melden. Toch wel cruciaal als je het mij vraagt. De Zweden hebben wel al veel ervaring met verschillende technieken. Ze testen namelijk al een tijdje drie oplossingen.

In 2016 werd al een stukje snelweg uitgerust met bovengrondse elektrische leidingen. Net zoals een tram bijvoorbeeld. Dit is echter niet ideaal voor EV’s, maar meer voor zware voertuigen. In 2018 introduceerde het land ’s werelds eerste oplaadrail op een traject van twee kilometer, waarmee elektrische vrachtwagens een bewegende arm konden laten zakken die stroom oppikte. In Gotland ligt er op dit moment 1,6 kilometer asfalt dat geëlektrificeerd werd met behulp van laadspoelen die onder het asfalt waren geplaatst.

Ervaring

Veel ervaring dus, maar het meest geschikt is de technologie dat een beetje hetzelfde werkt als het draadloos opladen van je mobieltje. Een pad of plaat wordt onder de weg ingebed en elektrische voertuigen die zijn uitgerust met een ontvangstspoel worden opgeladen terwijl ze erover rijden.

Zweden gaat nu samenwerken met Duitsland en Frankrijk om onderzoeksresultaten te delen om deze geëlektrificeerde wegen (sneller) aan te kunnen leggen. Hopelijk sluit Nederland daar snel bij aan, want dit willen wij ook hebben.

Foto: zwarte Audi e-tron GT RS, gespot door @bjornnn