Moeten vrachtwagenchauffeurs vrezen voor hun baan? - Autoblog.nl

Nee, geen autonome truukjes. Daimler en Amazon gaan samen aan de slag om autonome vrachtwagens mogelijk te maken.

Er zijn op dit moment een paar spannende dingen aan de hand in de automotive business. Uiteraard is er een overstap naar andere, alternatieve aandrijflijnen.

Tegelijkertijd is de techniek op het gebied van autonoom rijden zich enorm hard aan het ontwikkelen. Een van de bedrijven die daar vol op inzet is Daimler. Daimler is nu de vrachtwagen (en zware bedrijfswagen)-tak, nu Mercedes zijn ‘eigen concern‘ heeft. Volgens Daimler zodat beide bedrijven makkelijker hun eigen weg kunnen gaan.

Torc Robotics

Daimler is eigenaar van Torc Robotics, een bedrijf dat zich specialiseert in autonoom rijden. Sterker nog, Daimler Trucks kocht het destijds specifiek vanwege de technische exprtise op het gebied van Level 4 autonoom rijden. Het grote nieuws is, is dat zij gaan samenwerken met Amazon Web Services. Daarmee volgen Daimler en Amazon in de voetsporen van andere fabrikanten die met techbedrijven samenwerken. Zo werkt Volkswagen bijvoorbeeld samen met Microsoft.

Uiteraard is het de bedoeling van Daimler en Amazon om zo snel mogelijk autonome vrachtwagens de weg op te hebben. Op dit moment wordt er vooral erg veel getest en informatie vergaart. Naast het feit dat de techniek er (nog) niet helemaal klaar voor is, geldt dat ook voor de wetgeving. Het is een beetje een kip en ei verhaal. Er zijn nog geen perfecte autonome voertuigen, maar zolang de wetgeving het niet toelaat, zijn nog niet alle fabrikant vol aan het inzetten op die technologie.

Daimler en Amazon

Vrachtwagenchauffeurs hoeven overigens nog niet te vrezen voor hun werk nu Daimler en Amazon gaan samenwerken. Level 4 is het laatste niveau waarbij er nog een bestuurder aanwezig is om in te grijpen. Een gaspedaal, rempedaal en stuurwiel zijn dan ook gewoon aanwezig. Level 5 is volledig autonoom (en het meest omstreden).

Wat denk jij? Moeten vrachtwagenchauffeurs vrezen voor hun baan? Of gaat dit nog wel eventjes duren? Laat het antwoord weten, in de comments!