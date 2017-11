Kia onthult de Niro Plug-in hybride

Ah, die zijn er ook nog!

Met allerlei toffe introducties als de BMW i8 Roadster en de nieuwe Mercedes CLS is de L.A. Auto Show een aardig geslaagd feestje. Zo goed zelfs, dat je haast zou vergeten dat er nog andere merken staan, zoals Kia. Gelukkig zijn ook zij niet stil blijven zitten en presenteren ze vol trots hun nieuwe Kia Niro Plug-in hybride, die zich naast de al bestaande hybride Niro (rijtest) voegt.

De Niro PHEV wordt aangedreven door een 1,6-liter benzinemotor en een lithium-polymeer batterijpakket. Gecombineerd produceren ze, mede door de 61 pk van de elektromotor, zo’n 140 pk en 264 Nm aan koppel. Volgens Kia moet deze combinatie je op één tank zo’n 900 km ver brengen. Hoewel de Niro PHEV naar eigen zeggen vooral gericht is op zuinig rijden, is deze Niro niet veel efficiënter dan het standaard hybride model. Uniek is dan weer wel dat deze PHEV zo’n 42 kilometer volledig elektrisch kan afleggen. Op 240V laad je de wagen in 2,5 uur op, maar heb je niet meer dan 120V tot je beschikking, dan kan het tot wel 9 uur duren.

Wat betreft het uiterlijk is er weinig veranderd. Wel zijn er een aantal dingen aangepast die op het eerste gezicht niet direct te zien zijn. Zo was het voor Kia noodzakelijk om gewicht te besparen, dus maakten ze een groot deel van de wagen van aluminium. Onder andere de motorkap, de achterklep en verschillende delen in de ophanging moesten eraan geloven. De rest is grotendeels van Advanced High Strength Steel (AHSS) wat de stijfheid van de auto op niveau brengt.

Over exacte prijzen wil Kia nog niet spreken. Wat we wel weten is dat er drie verschillende uitvoeringen komen: de LX, EX and EX Premium.