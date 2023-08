Kia EV5 is helemaal officieel, GT model komt later

De Kia EV5 is een medium elektrische crossover en dus heter dan HEET, om met @jaapiyo te spreken.

Het is misschien wel het heetste segment op dit moment, dat van de compacte elektrische crossover. Logisch dus dat zoveel mogelijk merken zo snel als ze kunnen met een dergelijke auto op de proppen komen. De Tesla Model Y is immers een immens succes. En ondanks dat auto’s met plofmotor alsnog veel verkocht worden, weten fabrikanten ook heus wel waar de toekomst ligt.

Kia was daar al een tijdje mee bezig. De Kia e-Niro en EV6 zijn twee crossover-esque EV’s die niet extreem duur zijn. Maar echt een crossover-SUV is dat niet echt, als je iets met stoere looks wil, dan kom je uit bij de gigantische EV9. Gelukkig is daar nu dan de Kia EV5! Het is de derde Kia die er enkel en alleen als elektrische versie komt.

Bijna klassieke lijnenspel

Collega @machielvdd had de Concept al voor je, dit is het productiemodel. Als we kijken naar het design, dan lijkt de EV5 enorm veel op de EV9. Dus een kloeke SUV me bijna klassieke SUV-lijnen. De EV5 is echter een stuk compacter dan de EV9, zoals de naam natuurlijk al doet suggereren. Zie het als het elektrische equivalent van de Kia Sportage. Dus ruim boven de e-Niro en vlak onder c.q. naast de EV6.

De auto is in eerste instantie aangekondigd voor de Chinese markt, maar Kia heeft al laten ontvallen aan Autocar dat er ook een Europese variant aankomt. Ergens in oktober zullen we daar meer over horen. Tot die tijd moeten we het doen met de afbeeldingen en een beetje gokken naar de techniek.

Kia EV5 GT met AWD komt later

De geruchten zeggen dat de Kia EV5 gebruik maakt van een 400V-architectuur voor de accu in plaats 800V in de EV6 en EV9. Er is een enkele motor op de achteras die goed is voor 220 pk en 310 Nm. Op een later termijn arriveert er een Kia EV5 GT met een motor op de vooras.

Prijzen zijn uiteraard niet bekend, maar de auto concurreert met auto’s als de Volkswagen ID4, Ford Explorer EV en Skoda Enyaq iV. Of eigenlijk elke elektrische crossover die je kan krijgen voor zo’n 50 mille. Denk dan auto’s als de Tesla Model Y, Volvo XC40 en de onlangs gefacelifte Mercedes-Benz EQB. Enfin, we kunnen niet wachten! De verkopers van de Kia-dealers ook niet, want dit lijkt een succesje te kunnen worden.